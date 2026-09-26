Ngày thi đấu 26/9 hứa hẹn là cơ hội cho các VĐV Việt Nam tiếp tục tạo thêm dấu ấn trong hành trình chinh phục huy chương tại ASIAD 2026. Theo lịch của đoàn thể thao Việt Nam, các đội tuyển tranh tài ở các môn bắn cung, bắn súng, cầu lông, boxing, điền kinh, canoeing và đấu kiếm.

Trong số đó, canoeing được kỳ vọng tạo điểm nhấn khi Vũ Lê Thiên Hải bước vào bán kết kayak đơn nam K1 500m, còn Hoàng Thị Hường và bộ đôi Hiên Năm - Nguyễn Hồng Thái lần lượt thi đấu các nội dung chung kết A kayak đơn nữ và canoe đôi hỗn hợp 500m.

Ở đường chạy, Lê Thị Cẩm Tú sẽ thi đấu bán kết 200m nữ, còn Hồ Trọng Mạnh Hùng tranh tài tại chung kết nhảy ba bước nam. Đây là những nội dung được chờ đợi khi điền kinh luôn là môn thể thao thu hút sự quan tâm lớn tại ASIAD.

Ngoài ra, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng và các tay vợt Việt Nam tiếp tục thi đấu ở môn cầu lông; Hà Thị Linh góp mặt ở vòng loại boxing 60kg nữ, trong khi đội kiếm chém nam đối đầu Uzbekistan tại vòng 1/8.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20:

HCV (1): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (16): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m).

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