Trong ngày thi đấu 2/10 tại Asiad 2026, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tranh tài ở 8 môn thi đấu, với tâm điểm là trận chung kết boxing hạng 51kg giữa Nguyễn Thị Tâm và đối thủ Trung Quốc, Wu Yu. Trận đấu này diễn ra vào lúc 11h.
Đây là thử thách cực lớn với nữ võ sĩ Việt Nam khi Wu Yu là đương kim vô địch Olympic và tay đấm đang đứng số 1 thế giới. Wu Yu là võ sĩ có tốc độ ra đòn nhanh, nền tảng thể lực tốt và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống áp sát.
Trước đối thủ cực mạnh, Nguyễn Thị Tâm cần thể hiện được bản lĩnh, sự "lì lợm" của mình để có thể viết nên lịch sử cho boxing Việt Nam ở đấu trường Asiad.
Cũng trong ngày 2/10, tuyển cầu mây Việt Nam tranh tài ở 2 trận bán kết, trong đó sự kỳ vọng HCV đặt ở nội dung 4 nữ. Ở các môn như vật, taekwondo, Việt Nam đều có khả năng tạo nên bất ngờ. Những môn còn lại có Breaking, golf, bóng chuyền trong nhà (nam) và jujitsu.
Thành tích của đoàn TTVN tại Asiad 2026:
HCV (2): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây, đôi nữ).
HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).
HCĐ (19): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Cầu mây (regu 3 nam); Lưu Diễm Quỳnh (boxing); Esports (Liên minh huyền thoại).
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng trực tiếp Asiad 20...
Jujitsu
Ở hạng 94kg, võ sĩ Lê Minh Nhựt thắng Mohammed Al-Elmadi của Qatar 2-1 ở vòng 1/16 nhưng sau đó thua Amaar Al Hosani của UAE với tỷ số cách biệt 0-22 ở vòng 1/8.
Cầu mây
Đội tuyển quadrant nam Việt Nam thua 0-2 (11/15, 13/15) trước đội Lào ở vòng bảng.
Taekwondo
Châu Ngọc Tuyết Sang mở màn vòng 16 nội dung Virtual Taekwondo cá nhân hỗn hợp lúc 7h10 gặp võ sĩ AnHyang Sik (Hàn Quốc). Nữ võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng 2-1, gặp VĐV Thái Lan Tongchan Sasikarn ở tứ kết.
Vào lúc 12h30, Trần Thị Ánh Tuyết bước vào thảm đấu hạng cân 67kg nữ đối đầu Wang Wei Chia của Đài Loan (Trung Quốc).
Cầu mây
Sau thành tích toàn thắng ở vòng bảng, đội tuyển nữ 4 người cầu mây Việt Nam chờ kết quả của bảng đấu còn lại để xác định đối thủ của mình ở bán kết diễn ra lúc 12h. Đây là nội dung Việt Nam đang làm đương kim HCV. Trong khi đó, đội tuyển nam 4 người cầu mây Việt Nam cũng được kỳ vọng giành chiến thắng trước Lào để giành vé vào bán kết.
7h15
Tâm điểm trong ngày thi đấu hôm nay của đoàn TTVN là trận chung kết boxing nữ hạng 51kg, nơi có sự tham dự của võ sĩ Nguyễn Thị Tâm với VĐV đến từ Trung Quốc - Wu Yu. Trận đấu rất được chờ đợi này diễn ra vào lúc 11h.
7h00
Sau ngày thi đấu 1/10, Việt Nam có 2 HCV, 1 HCB và 19 HCĐ, tạm đứng 21 trên bảng tổng sắp huy chương Asiad 2026. Các đội tuyển đang nỗ lực hết sức để có thể hoàn thành mục tiêu giành trên 4 HCV. Việt Nam còn những hy vọng ở boxing, cầu mây...
06h30