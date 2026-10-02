Trong ngày thi đấu 2/10 tại Asiad 2026, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tranh tài ở 8 môn thi đấu, với tâm điểm là trận chung kết boxing hạng 51kg giữa Nguyễn Thị Tâm và đối thủ Trung Quốc, Wu Yu. Trận đấu này diễn ra vào lúc 11h.

Đây là thử thách cực lớn với nữ võ sĩ Việt Nam khi Wu Yu là đương kim vô địch Olympic và tay đấm đang đứng số 1 thế giới. Wu Yu là võ sĩ có tốc độ ra đòn nhanh, nền tảng thể lực tốt và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống áp sát.

Trước đối thủ cực mạnh, Nguyễn Thị Tâm cần thể hiện được bản lĩnh, sự "lì lợm" của mình để có thể viết nên lịch sử cho boxing Việt Nam ở đấu trường Asiad.

Cũng trong ngày 2/10, tuyển cầu mây Việt Nam tranh tài ở 2 trận bán kết, trong đó sự kỳ vọng HCV đặt ở nội dung 4 nữ. Ở các môn như vật, taekwondo, Việt Nam đều có khả năng tạo nên bất ngờ. Những môn còn lại có Breaking, golf, bóng chuyền trong nhà (nam) và jujitsu.

Thành tích của đoàn TTVN tại Asiad 2026:

HCV (2): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây, đôi nữ).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (19): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Cầu mây (regu 3 nam); Lưu Diễm Quỳnh (boxing); Esports (Liên minh huyền thoại).

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