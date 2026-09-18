Sau trận ra quân thắng dễ dàng 3-0 trước Qatar, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số tương tự ở lượt trận thứ 2 bảng D, giành vé vào tứ kết sớm một lượt đấu tại môn bóng chuyền trong nhà Asiad 2026.

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc ở lượt cuối vòng bảng có tính chất tranh ngôi nhất bảng. Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có sự chuẩn bị tốt nhất, rất quyết tâm chơi một trận sòng phẳng với đối thủ.

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