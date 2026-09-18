Sau trận ra quân thắng dễ dàng 3-0 trước Qatar, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số tương tự ở lượt trận thứ 2 bảng D, giành vé vào tứ kết sớm một lượt đấu tại môn bóng chuyền trong nhà Asiad 2026.
Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc ở lượt cuối vòng bảng có tính chất tranh ngôi nhất bảng. Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có sự chuẩn bị tốt nhất, rất quyết tâm chơi một trận sòng phẳng với đối thủ.
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13h28
Hai đội bước ra sân khởi động chuẩn bị cho trận đấu.
13h10
Trước cuộc đối đầu với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Asiad 2026, phụ công Lee Dahyeon của Hàn Quốc nhắc lại thất bại cách đây 3 năm và khẳng định quyết tâm giành chiến thắng: “3 năm trước, vì trận thua Việt Nam mà chúng tôi phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Lần này, toàn đội không muốn bỏ lỡ cơ hội. Sau 3 năm, chúng tôi nhất định sẽ phục thù!”.
13h05
Cuộc đối đầu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hàn Quốc ở lượt trận cuối vòng bảng Asiad 2026 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Toàn bộ vé trận đấu này được BTC thông báo đã bán hết.
13h00
Chuẩn bị cho trận gặp Hàn Quốc, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xoay tua cầu thủ để những trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy, Như Anh… được nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ được trao cơ hội thể hiện ở hai trận vừa qua.