Ở trận bán kết 1, các cô gái Đài Bắc Trung Hoa giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Kazakhstan để đoạt vé vào chung kết AVC Cup năm nay. Đại diện Đông Á cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, không chỉ giữ được lối chơi nhanh, khéo léo quen thuộc mà còn cải thiện đáng kể về thể hình và sức mạnh.

Ở set 1, hai đội chơi giằng co trong phần lớn thời gian. Dưới sự điều tiết của chuyền hai Liao Yi-jen, Đài Bắc Trung Hoa tăng tốc ở giai đoạn quyết định để thắng 25-23, dù Kazakhstan nỗ lực bám đuổi rất quyết liệt.

Sang set 2, thế trận nghiêng hẳn về Đài Bắc Trung Hoa. Khả năng phòng thủ chắc chắn cùng các pha phối hợp nhịp nhàng giúp họ thắng cách biệt 25-16.

Đến set 3, Kazakhstan gần như bất lực trước sức ép liên tục từ đối thủ. Đài Bắc Trung Hoa thắng nhanh 25-14, khép lại trận đấu và chờ gặp Việt Nam hoặc Hàn Quốc ở chung kết.