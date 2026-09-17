Với chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Qatar trong trận ra quân, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi tại Asiad 2026.

Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đối đầu Hong Kong (TQ). Đây tiếp tục chưa phải là đối thủ xứng tầm với Thanh Thúy và các đồng đội ở Asiad 20.

Trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hong Kong (TQ) diễn ra vào lúc 14h ngày 17/9 tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (thành phố Komaki, tỉnh Aichi, Nhật Bản).

*Liên tục cập nhật...