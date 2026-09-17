Với chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Qatar trong trận ra quân, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi tại Asiad 2026.
Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đối đầu Hong Kong (TQ). Đây tiếp tục chưa phải là đối thủ xứng tầm với Thanh Thúy và các đồng đội ở Asiad 20.
Trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hong Kong (TQ) diễn ra vào lúc 14h ngày 17/9 tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (thành phố Komaki, tỉnh Aichi, Nhật Bản).
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7-4
Với đội hình mạnh nhất, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc tốt, tạo ra nhiều sức ép với Hong Kong (Trung Quốc).
Set 1
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ghi liền 2 điểm, vượt lên dẫn trước. Sau trận thắng ngày ra quân, các cô gái Việt Nam đang rất tự tin.
14h00'
Trận đấu bắt đầu.
13h56'
Danh sách thi đấu hai đội:
13h48'
Các VĐV Việt Nam rất tự tin vào chiến thắng trong trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc).
13h46'
Với cục diện tại bảng D, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết sớm 1 lượt đấu nếu đánh bại Hong Kong (Trung Quốc). Đây là nhiệm vụ nằm trong khả năng của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.
13h35'
Sau chiến thắng đầu tiên trước Qatar, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận được sự thăm hỏi và chúc mừng từ ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 2026; ông Hoàng Quốc Vinh - Phó Trưởng đoàn; ông Dương Mạnh Tiến - Chủ tịch LĐBC Việt Nam.
13h30'
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có mặt tại Nhà thi đấu Park Arena Komaki (thành phố Komaki, tỉnh Aichi, Nhật Bản). Toàn đội đang khởi động, chuẩn bị cho trận đấu.