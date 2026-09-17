Ngày 17/9 tiếp tục là một ngày thi đấu sôi động tại ASIAD 20 khi nhiều đội tuyển Việt Nam bước vào tranh tài. Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản ở môn bóng đá nữ, cùng trận đấu của bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc).
⚽ Bóng đá nữ ASIAD 20
Bảng E – Lượt trận thứ hai
|Thời gian
|Trận đấu
|Trực tiếp
|14h00
|ĐT nữ Thái Lan vs ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc)
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|17h30
|ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Nhật Bản
|VTV6
Sau thất bại 1-2 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt thử thách rất lớn mang tên Nhật Bản. Đây là trận đấu quan trọng để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng E.
🏐 Bóng chuyền nữ ASIAD 20
Vòng bảng – Bảng D
|Thời gian
|Trận đấu
|Trực tiếp
|16h00
|Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc)
|VTV6
Sau chiến thắng trước Qatar ở trận mở màn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu giành thêm một kết quả thuận lợi trước Hong Kong (Trung Quốc), qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng tiếp theo.
🏓 Teqball – Ngày thi đấu đầu tiên: Vòng loại
Đơn nam
|Thời gian
|Trận đấu
|07h00
|Zaid Eidanz (Kuwait) vs Friday Saw (Myanmar)
|07h00
|Kudaiberdi Aidarbekov (Kyrgyzstan) vs Chinguun Ganzorig (Mông Cổ)
|07h00
|Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Bá Trường Giang (Việt Nam)
|07h30
|Akinori Wase (Nhật Bản) vs Prince Agustin (Philippines)
|07h30
|Junsuk Lee (Hàn Quốc) vs Alisa (Lào)
|08h00
|Junsuk Lee (Hàn Quốc) vs Prince Agustin (Philippines)
|08h00
|Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Alisa (Lào)
|08h00
|Ali Jalil Mezher (Iraq) vs Chinguun Ganzorig (Mông Cổ)
|08h30
|Akinori Wase (Nhật Bản) vs Bá Trường Giang (Việt Nam)
|09h00
|Prince Agustin (Philippines) vs Bá Trường Giang (Việt Nam)
|09h00
|Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Junsuk Lee (Hàn Quốc)
|10h00
|Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Akinori Wase (Nhật Bản)
|10h00
|Ali Jalil Mezher (Iraq) vs Zaid Eidanz (Kuwait)
|10h00
|Chinguun Ganzorig (Mông Cổ) vs Friday Saw (Myanmar)
|10h30
|Junsuk Lee (Hàn Quốc) vs Bá Trường Giang (Việt Nam)
|10h30
|Alisa (Lào) vs Prince Agustin (Philippines)
|11h00
|Akinori Wase (Nhật Bản) vs Junsuk Lee (Hàn Quốc)
|11h00
|Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Prince Agustin (Philippines)
|11h30
|Alisa (Lào) vs Bá Trường Giang (Việt Nam)
Đôi nam
|Thời gian
|Trận đấu
|14h00
|Thái Lan vs Philippines
|14h00
|Kuwait vs Mông Cổ
|14h00
|Ấn Độ vs Việt Nam
|14h30
|Ấn Độ vs Hàn Quốc
|14h30
|Iraq vs Lào
|14h30
|Thái Lan vs Indonesia
|15h00
|Indonesia vs Philippines
|15h00
|Kuwait vs Nhật Bản
|15h00
|Iraq vs Lebanon
|15h30
|Hàn Quốc vs Việt Nam
|15h30
|Lebanon vs Lào
|15h30
|Nhật Bản vs Mông Cổ
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