Ngày 17/9 tiếp tục là một ngày thi đấu sôi động tại ASIAD 20 khi nhiều đội tuyển Việt Nam bước vào tranh tài. Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản ở môn bóng đá nữ, cùng trận đấu của bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc).

⚽ Bóng đá nữ ASIAD 20

Bảng E – Lượt trận thứ hai

Thời gian Trận đấu Trực tiếp 14h00 ĐT nữ Thái Lan vs ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc) 17h30 ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Nhật Bản VTV6

Sau thất bại 1-2 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt thử thách rất lớn mang tên Nhật Bản. Đây là trận đấu quan trọng để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng E.

🏐 Bóng chuyền nữ ASIAD 20

Vòng bảng – Bảng D

Thời gian Trận đấu Trực tiếp 16h00 Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc) VTV6

Sau chiến thắng trước Qatar ở trận mở màn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu giành thêm một kết quả thuận lợi trước Hong Kong (Trung Quốc), qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng tiếp theo.

🏓 Teqball – Ngày thi đấu đầu tiên: Vòng loại

Đơn nam

Thời gian Trận đấu 07h00 Zaid Eidanz (Kuwait) vs Friday Saw (Myanmar) 07h00 Kudaiberdi Aidarbekov (Kyrgyzstan) vs Chinguun Ganzorig (Mông Cổ) 07h00 Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Bá Trường Giang (Việt Nam) 07h30 Akinori Wase (Nhật Bản) vs Prince Agustin (Philippines) 07h30 Junsuk Lee (Hàn Quốc) vs Alisa (Lào) 08h00 Junsuk Lee (Hàn Quốc) vs Prince Agustin (Philippines) 08h00 Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Alisa (Lào) 08h00 Ali Jalil Mezher (Iraq) vs Chinguun Ganzorig (Mông Cổ) 08h30 Akinori Wase (Nhật Bản) vs Bá Trường Giang (Việt Nam) 09h00 Prince Agustin (Philippines) vs Bá Trường Giang (Việt Nam) 09h00 Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Junsuk Lee (Hàn Quốc) 10h00 Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Akinori Wase (Nhật Bản) 10h00 Ali Jalil Mezher (Iraq) vs Zaid Eidanz (Kuwait) 10h00 Chinguun Ganzorig (Mông Cổ) vs Friday Saw (Myanmar) 10h30 Junsuk Lee (Hàn Quốc) vs Bá Trường Giang (Việt Nam) 10h30 Alisa (Lào) vs Prince Agustin (Philippines) 11h00 Akinori Wase (Nhật Bản) vs Junsuk Lee (Hàn Quốc) 11h00 Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Prince Agustin (Philippines) 11h30 Alisa (Lào) vs Bá Trường Giang (Việt Nam)

Đôi nam