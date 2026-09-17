Ngày 17/9 được xem là một trong những ngày thi đấu khá sôi động của ASIAD 20 trước lễ khai mạc chính thức. Với đoàn Việt Nam, bóng chuyền nữ đứng trước cơ hội tạo lợi thế ở vòng bảng, trong khi đội tuyển nữ bóng đá phải đối đầu ứng viên hàng đầu Nhật Bản.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của teqball cũng thu hút sự chú ý khi đây là môn thể thao mới tại ASIAD, mở thêm cơ hội tranh huy chương cho các đoàn tham dự.
Lịch thi đấu ASIAD 20 ngày 17/9 (giờ Việt Nam)
⚽ Bóng đá nữ – Vòng bảng
|Thời gian
|Trận đấu
|Bảng
|12h00
|U23 Uzbekistan vs Trung Quốc
|G
|14h00
|Thái Lan vs Đài Loan (Trung Quốc)
|E
|14h00
|Bangladesh vs Hàn Quốc
|F
|17h00
|Hong Kong (Trung Quốc) vs Philippines
|G
|17h30
|Việt Nam vs Nhật Bản
|E
|17h30
|Myanmar vs Triều Tiên
|F
Đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu rất khó khăn khi chạm trán Nhật Bản lúc 17h30. Đây là thử thách lớn với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sau thất bại 1-2 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân.
Trong khi đó, Nhật Bản đang có phong độ rất cao sau chiến thắng 8-0 trước Thái Lan ở lượt trận đầu tiên.
🏐 Bóng chuyền nữ – Vòng bảng
|Thời gian
|Trận đấu
|Bảng
|11h00
|Kazakhstan vs Philippines
|B
|11h00
|Hàn Quốc vs Qatar
|D
|14h00
|Hong Kong (Trung Quốc) vs Việt Nam
|D
|14h00
|Đài Loan (Trung Quốc) vs Mông Cổ
|C
|17h00
|Kyrgyzstan vs Thái Lan
|C
|17h20
|Indonesia vs Nepal
|A
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc) lúc 14h00. Đây là trận đấu quan trọng trong cuộc đua giành vị trí thuận lợi tại bảng D trước khi chạm trán Hàn Quốc ở lượt cuối.
🏓 Teqball – Ngày thi đấu đầu tiên
⚽ Teqball ASIAD 20 – Vòng loại
Đơn nam
|Thời gian
|Trận đấu
|07h00
|Zaid Eidanz (Kuwait) vs Friday Saw (Myanmar)
|07h00
|Kudaiberdi Aidarbekov (Kyrgyzstan) vs Chinguun Ganzorig (Mông Cổ)
|07h00
|Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Bá Trường Giang (Việt Nam)
|07h30
|Akinori Wase (Nhật Bản) vs Prince Agustin (Philippines)
|07h30
|Junsuk Lee (Hàn Quốc) vs Alisa (Lào)
|08h00
|Junsuk Lee (Hàn Quốc) vs Prince Agustin (Philippines)
|08h00
|Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Alisa (Lào)
|08h00
|Ali Jalil Mezher (Iraq) vs Chinguun Ganzorig (Mông Cổ)
|08h30
|Akinori Wase (Nhật Bản) vs Bá Trường Giang (Việt Nam)
|09h00
|Prince Agustin (Philippines) vs Bá Trường Giang (Việt Nam)
|09h00
|Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Junsuk Lee (Hàn Quốc)
|10h00
|Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Akinori Wase (Nhật Bản)
|10h00
|Ali Jalil Mezher (Iraq) vs Zaid Eidanz (Kuwait)
|10h00
|Chinguun Ganzorig (Mông Cổ) vs Friday Saw (Myanmar)
|10h30
|Junsuk Lee (Hàn Quốc) vs Bá Trường Giang (Việt Nam)
|10h30
|Alisa (Lào) vs Prince Agustin (Philippines)
|11h00
|Akinori Wase (Nhật Bản) vs Junsuk Lee (Hàn Quốc)
|11h00
|Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Prince Agustin (Philippines)
|11h30
|Alisa (Lào) vs Bá Trường Giang (Việt Nam)
Đôi nam
|Thời gian
|Trận đấu
|14h00
|Thái Lan vs Philippines
|14h00
|Kuwait vs Mông Cổ
|14h00
|Ấn Độ vs Việt Nam
|14h30
|Ấn Độ vs Hàn Quốc
|14h30
|Iraq vs Lào
|14h30
|Thái Lan vs Indonesia
|15h00
|Indonesia vs Philippines
|15h00
|Kuwait vs Nhật Bản
|15h00
|Iraq vs Lebanon
|15h30
|Hàn Quốc vs Việt Nam
|15h30
|Lebanon vs Lào
|15h30
|Nhật Bản vs Mông Cổ
🏀 Bóng rổ nữ 5x5
|Thời gian
|Trận đấu
|11h00
|Indonesia vs Thái Lan
|14h00
|Philippines vs Kazakhstan
|17h00
|Nhật Bản vs Hong Kong (Trung Quốc)
🏏 Cricket nữ
|Thời gian
|Trận đấu
|07h00
|Bangladesh vs Trung Quốc
|12h00
|Pakistan vs Thái Lan
🏃 Năm môn phối hợp hiện đại
Môn năm môn phối hợp tiếp tục diễn ra tại Anjo Sports Park với hai phiên thi đấu:
|Thời gian dự kiến
|08h00
|13h00
Lịch thi đấu nổi bật của Việt Nam ngày 17/9
|Thời gian
|Môn
|Nội dung
|14h00
|Bóng chuyền nữ
|Hong Kong (Trung Quốc) vs Việt Nam
|17h30
|Bóng đá nữ
|Việt Nam vs Nhật Bản
|Đang cập nhật
|Teqball
|Bá Trường Giang và các đồng đội thi đấu
Lịch thi đấu ASIAD 2026 - Cung cấp lịch thi đấu chi tiết các môn thể thao tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026: VietNamNet cập nhật toàn bộ lịch thi đấu môn bóng đá tại ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 14/9 đến 4/10/2026.
Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 liên tục, đầy đủ và chính xác.
U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào ASIAD 2026 với những đối thủ hàng đầu châu lục, mở ra cơ hội chinh phục cột mốc mới cho bóng đá nam Việt Nam trên đấu trường châu Á.
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.