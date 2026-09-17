Ngày 17/9 được xem là một trong những ngày thi đấu khá sôi động của ASIAD 20 trước lễ khai mạc chính thức. Với đoàn Việt Nam, bóng chuyền nữ đứng trước cơ hội tạo lợi thế ở vòng bảng, trong khi đội tuyển nữ bóng đá phải đối đầu ứng viên hàng đầu Nhật Bản.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của teqball cũng thu hút sự chú ý khi đây là môn thể thao mới tại ASIAD, mở thêm cơ hội tranh huy chương cho các đoàn tham dự.

Lịch thi đấu ASIAD 20 ngày 17/9 (giờ Việt Nam)

⚽ Bóng đá nữ – Vòng bảng

Thời gian Trận đấu Bảng 12h00 U23 Uzbekistan vs Trung Quốc G 14h00 Thái Lan vs Đài Loan (Trung Quốc) E 14h00 Bangladesh vs Hàn Quốc F 17h00 Hong Kong (Trung Quốc) vs Philippines G 17h30 Việt Nam vs Nhật Bản E 17h30 Myanmar vs Triều Tiên F

Đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu rất khó khăn khi chạm trán Nhật Bản lúc 17h30. Đây là thử thách lớn với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sau thất bại 1-2 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân.

Trong khi đó, Nhật Bản đang có phong độ rất cao sau chiến thắng 8-0 trước Thái Lan ở lượt trận đầu tiên.

🏐 Bóng chuyền nữ – Vòng bảng

Thời gian Trận đấu Bảng 11h00 Kazakhstan vs Philippines B 11h00 Hàn Quốc vs Qatar D 14h00 Hong Kong (Trung Quốc) vs Việt Nam D 14h00 Đài Loan (Trung Quốc) vs Mông Cổ C 17h00 Kyrgyzstan vs Thái Lan C 17h20 Indonesia vs Nepal A

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc) lúc 14h00. Đây là trận đấu quan trọng trong cuộc đua giành vị trí thuận lợi tại bảng D trước khi chạm trán Hàn Quốc ở lượt cuối.

🏓 Teqball – Ngày thi đấu đầu tiên

⚽ Teqball ASIAD 20 – Vòng loại

Đơn nam

Thời gian Trận đấu 07h00 Zaid Eidanz (Kuwait) vs Friday Saw (Myanmar) 07h00 Kudaiberdi Aidarbekov (Kyrgyzstan) vs Chinguun Ganzorig (Mông Cổ) 07h00 Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Bá Trường Giang (Việt Nam) 07h30 Akinori Wase (Nhật Bản) vs Prince Agustin (Philippines) 07h30 Junsuk Lee (Hàn Quốc) vs Alisa (Lào) 08h00 Junsuk Lee (Hàn Quốc) vs Prince Agustin (Philippines) 08h00 Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Alisa (Lào) 08h00 Ali Jalil Mezher (Iraq) vs Chinguun Ganzorig (Mông Cổ) 08h30 Akinori Wase (Nhật Bản) vs Bá Trường Giang (Việt Nam) 09h00 Prince Agustin (Philippines) vs Bá Trường Giang (Việt Nam) 09h00 Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Junsuk Lee (Hàn Quốc) 10h00 Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Akinori Wase (Nhật Bản) 10h00 Ali Jalil Mezher (Iraq) vs Zaid Eidanz (Kuwait) 10h00 Chinguun Ganzorig (Mông Cổ) vs Friday Saw (Myanmar) 10h30 Junsuk Lee (Hàn Quốc) vs Bá Trường Giang (Việt Nam) 10h30 Alisa (Lào) vs Prince Agustin (Philippines) 11h00 Akinori Wase (Nhật Bản) vs Junsuk Lee (Hàn Quốc) 11h00 Yoga Ardika Putra (Indonesia) vs Prince Agustin (Philippines) 11h30 Alisa (Lào) vs Bá Trường Giang (Việt Nam)

Đôi nam

Thời gian Trận đấu 14h00 Thái Lan vs Philippines 14h00 Kuwait vs Mông Cổ 14h00 Ấn Độ vs Việt Nam 14h30 Ấn Độ vs Hàn Quốc 14h30 Iraq vs Lào 14h30 Thái Lan vs Indonesia 15h00 Indonesia vs Philippines 15h00 Kuwait vs Nhật Bản 15h00 Iraq vs Lebanon 15h30 Hàn Quốc vs Việt Nam 15h30 Lebanon vs Lào 15h30 Nhật Bản vs Mông Cổ

🏀 Bóng rổ nữ 5x5

Thời gian Trận đấu 11h00 Indonesia vs Thái Lan 14h00 Philippines vs Kazakhstan 17h00 Nhật Bản vs Hong Kong (Trung Quốc)

🏏 Cricket nữ

Thời gian Trận đấu 07h00 Bangladesh vs Trung Quốc 12h00 Pakistan vs Thái Lan

🏃 Năm môn phối hợp hiện đại

Môn năm môn phối hợp tiếp tục diễn ra tại Anjo Sports Park với hai phiên thi đấu:

Thời gian dự kiến 08h00 13h00

Lịch thi đấu nổi bật của Việt Nam ngày 17/9