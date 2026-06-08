Sau hai lượt trận đầu tiên, cục diện bảng B giải bóng chuyền nữ châu Á đã bắt đầu phân hóa rõ rệt. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Kazakhstan đang thể hiện sức mạnh vượt trội khi cùng giành 6 điểm tuyệt đối, tạo khoảng cách đáng kể so với nhóm bám đuổi gồm Indonesia, Iran, Lebanon và Hong Kong (Trung Quốc).

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển nữ Việt Nam cho thấy sự ổn định trong lối chơi, từ khả năng tấn công biên, phối hợp trung lộ cho tới phòng ngự hàng sau. Với dàn chủ công, đối chuyền và phụ công chất lượng, các cô gái Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mạch thắng.

Trận gặp Indonesia vì thế là cơ hội quan trọng để tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam củng cố vị trí trong nhóm đầu, đồng thời tiến gần hơn tới mục tiêu giành vé vào vòng bán kết.

Đội bóng SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 Việt Nam Indonesia

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