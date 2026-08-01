Chặng 1 SEA V.Cup nữ 2026 tiếp tục diễn ra hôm nay (1/8) tại Nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội với những trận đấu đáng chú ý. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia lúc 19h00.

Sau chiến thắng trước Philippines ở trận ra quân, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang hướng tới mục tiêu giành thêm một kết quả thuận lợi trước Indonesia. Một chiến thắng không chỉ giúp tuyển Việt Nam duy trì vị trí trong cuộc đua vô địch mà còn tạo đà tâm lý quan trọng trước màn chạm trán Thái Lan, đối thủ được xem là thử thách lớn nhất tại giải.

Ở trận đấu sớm lúc 16h00, Philippines sẽ đối đầu Thái Lan. Với lực lượng đồng đều, giàu kinh nghiệm cùng vị thế đội bóng hàng đầu khu vực, Thái Lan tiếp tục được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch SEA V.Cup 2026.

Các trận đấu tại Nhà thi đấu Đông Anh hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn, khi các đội đều đặt mục tiêu giành thành tích tốt nhất trong chặng 1 diễn ra trên đất Việt Nam.

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