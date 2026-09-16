Thử thách đầu tiên của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại đấu trường Asiad là Qatar. Dù đối thủ được đánh giá không quá mạnh nhưng Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội phải tập trung cao, không được chủ quan.

So với kỳ Asiad trước, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vắng nhiều VĐV chủ chốt, trong đó đáng chú ý là Vi Thị Như Quỳnh, Tú Linh, Lâm Oanh, Kiều Trinh... Tuy nhiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang có trong tay một số VĐV trẻ rất triển vọng như Ánh Thảo, Quỳnh Hương...

Môn bóng chuyền nữ trong nhà tại Asiad 2026 có 14 đội tham dự, chia làm 4 bảng gồm 2 bảng 3 đội và 2 bảng 4 đội. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Qatar. Theo lịch thi đấu, sau trận gặp Qatar, Thanh Thúy và các đồng đội đối đầu Hong Kong (Trung Quốc) ngày 17/9 và Hàn Quốc ngày 18/9 đều vào lúc 14 giờ. Mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là vào bán kết Asiad.

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