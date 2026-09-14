Sáng 14/9, các thành viên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có mặt tại Nhật Bản, chuẩn bị bước vào chiến dịch Asiad 20. Do phải di chuyển dài, cùng việc mất nhiều thời gian làm thủ tục tại sân bay, nên thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khá mệt mỏi.

Tuy nhiên, đó chưa phải khó khăn với các cô gái Việt Nam. Khi đội tới nơi, không có tình nguyện viên đón và đồng hành từ sân bay như những Đại hội khác. Thông tin từ LĐBC Việt Nam, Thanh Thúy và các đồng đội chỉ được hỗ trợ làm thủ tục nhận thẻ và dán tem hành lý.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải tự kéo vali về khách sạn. Ảnh: BCVN

Chưa hết, xe đưa đội về nhầm khách sạn - nơi tổ chức họp kỹ thuật và có một số đội tuyển khác lưu trú, nhưng không có Việt Nam. Dù các thành viên của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cố gắng làm việc với BTC nhưng vẫn không được bố trí xe đưa đội về lại đúng khách sạn. Toàn đội sau đó phải kéo vali đi bộ trở về khách sạn của mình.

Tại Asiad 20, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự với 12 VĐV, gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương (chủ công), Nguyễn Thị Trà My (đối chuyền), Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi (chuyền hai), Lê Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ, Lê Như Anh, Trần Thị Bích Thủy (phụ công) và Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến (libero).

Mục tiêu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Asiad 20 là bảo vệ vị trí hạng 4. Môn bóng chuyền nữ trong nhà tại Asiad 2026 diễn ra từ ngày 16/9 đến 22/9, quy tụ 14 đội tuyển châu Á. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Qatar.