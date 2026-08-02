Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận đấu quyết định với Thái Lan lúc 19h00 ngày 2/8 tại chặng 1 SEA V.Cup 2026. Đây được xem là trận chung kết khi kết quả sẽ xác định nhà vô địch.

Sau hai lượt trận, các cô gái Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai chiến thắng 3-1 trước Philippines và Indonesia. Thái Lan xếp ngay sau với 5 điểm, lần lượt vượt qua Indonesia 3-1 và Philippines 3-2.

ĐT Việt Nam (áo xanh) ngược dòng đánh bại Idonesia tối 1/8 - Ảnh: Vietcontent

Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ cần đánh bại Thái Lan để đăng quang. Tuy nhiên, đây là thử thách lớn khi đối thủ sở hữu kinh nghiệm, kỹ thuật đồng đều và bản lĩnh của đội bóng hàng đầu khu vực và châu lục.

Việt Nam cần duy trì sự ổn định, hạn chế sai sót và phát huy sức mạnh của các trụ cột như Thanh Thúy, Bích Thủy, Khánh Đang để hướng tới ngôi hậu chặng 1 SEA V.Cup 2026.