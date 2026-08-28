|SET 1
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|Việt Nam
|Trung Quốc
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18h23
Tổ trọng tài cho các cầu thủ hai đội tuyển làm thủ tục, cử quốc ca trước trận đấu.
18h00
Ở 3 trận tứ kết trước đó, Thái Lan vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 3-0, Nhật Bản đánh bại Đài Bắc Trung với cùng tỷ số. Trong khi đó, một đại diện khác của Đông Nam Á là Indonesia dừng bước sau khi thua 1-3 trước các cô gái Iran.
17h55
VĐV hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Trung Quốc ra sân khởi động trước trận tứ kết.
17h10
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Trung Quốc tại vòng tứ kết giải vô địch châu Á 2026, thử thách rất lớn dành cho Thanh Thúy cùng các đồng đội.
Trung Quốc đang thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng, lần lượt đánh bại Iraq, Iran và Đài Bắc Trung Hoa cùng với tỷ số 3-0 để giành ngôi nhất bảng.
Trong khi đó, tuyển Việt Nam đứng thứ ba bảng C sau chiến thắng 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) và hai thất bại trước Hàn Quốc, Nhật Bản. Dù đối đầu đội bóng hàng đầu châu lục, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn quyết tâm tạo nên bất ngờ.
Trận tứ kết giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra lúc 18h30 ngày 28/8/2026. Đây là cơ hội để các cô gái Việt Nam thử sức trước đối thủ mạnh nhất châu Á.