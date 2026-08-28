Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Trung Quốc tại vòng tứ kết giải vô địch châu Á 2026, thử thách rất lớn dành cho Thanh Thúy cùng các đồng đội.

Trung Quốc đang thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng, lần lượt đánh bại Iraq, Iran và Đài Bắc Trung Hoa cùng với tỷ số 3-0 để giành ngôi nhất bảng.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam đứng thứ ba bảng C sau chiến thắng 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) và hai thất bại trước Hàn Quốc, Nhật Bản. Dù đối đầu đội bóng hàng đầu châu lục, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn quyết tâm tạo nên bất ngờ.

Trận tứ kết giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra lúc 18h30 ngày 28/8/2026. Đây là cơ hội để các cô gái Việt Nam thử sức trước đối thủ mạnh nhất châu Á.