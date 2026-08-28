Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng vị trí hạng 8 sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng giải vô địch châu Á 2026, đụng độ đội bóng xếp hạng 1 là chủ nhà Trung Quốc tại tứ kết. Đây là thử thách cực lớn với đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Giới chuyên môn đánh giá, các cô gái Việt Nam chỉ có chơi một trận vượt ngưỡng mới tạo được bất ngờ. Những Trần Thị Thanh Thúy, Quỳnh Hương, Lê Như Anh... đang là niềm hy vọng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đối thủ cực mạnh ở tứ kết.

Trong số các gương mặt nổi bật trên, Trần Thị Thanh Thúy đang đạt phong độ cao. Sau 3 trận vòng bảng, "4T" có cho mình 42 điểm từ các pha tấn công, xếp thứ 2 toàn giải chỉ sau Sasipaporn của Thái Lan với 51 điểm.

Trong khi đó, tay đập trẻ Phạm Quỳnh Hương cũng cho thấy sự tiến bộ đáng kinh ngạc tại giải. VĐV 18 tuổi đứng thứ 2 tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về số điểm ghi được ở vòng bảng (36 điểm, đứng sau Trần Thị Thanh Thúy), nhưng lại là VĐV đỡ bước 1 thành công thứ 2 tại giải đấu.

Đối đầu với Trung Quốc rất mạnh, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải làm tốt nhất khâu bước 1, tổ chức hàng chắn, cùng những cú đánh nhanh của Thanh Thúy, Quỳnh Hương hay Như Anh. Dù trận đấu vô cùng khó khăn, nhưng nếu chơi hết sức, các cô gái Việt Nam có thể làm được "điều gì đó" trước đội bóng hàng đầu châu lục.

Trận tứ kết tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Trung Quốc diễn ra vào lúc 18h30 ngày 28/8, tại Thiên Tân, Trung Quốc.