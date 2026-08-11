Đội hình xuất phát Adelaide United vs CAHN
Adelaide United: Smits, Barnett, Vriends, Kikianis, Talladira, White, Crawford, Alagich, Yull, Muniz, Goodwin.
CAHN: Nguyễn Filip, Mauk, Quang Vinh, Henen, Sabater, Đình Trọng, Adou Minh, Putros, Alan, Koko, Kevin Phạm Ba
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5'
Dù phải làm khách trên đất Úc nhưng các cầu thủ CAHN nhập cuộc đầy tự tin và quyết tâm. Cú dứt điểm đầu tiên thuộc về đại diện V-League, với pha kết thúc của Brayan Perea đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Adelaide United.
16h30
Trọng tài chính người Uzbekistan Asker Nadjafaliev thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
16h26
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bóng bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
16h15
Nguyễn Filip, Đình Trọng và các đồng đội đang khởi động trước trận đấu.
16h00
15h50
15h15
Công an Hà Nội (CAHN) sẽ bước vào trận đấu với Adelaide United tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á với nhiệm vụ không hề dễ dàng. Đại diện Việt Nam cần một màn trình diễn bản lĩnh nếu muốn giành kết quả tích cực trước đối thủ đến từ Australia.
Adelaide United được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực, tốc độ và lối chơi giàu tính tổ chức. Đội bóng Australia thường chủ động kiểm soát thế trận, gây sức ép bằng khả năng pressing và những tình huống tấn công trực diện.
Trong khi đó, CAHN đang có lợi thế về tinh thần sau những kết quả tích cực gần đây. Đội bóng của HLV Polking sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, đặc biệt ở khả năng chuyển trạng thái và tổ chức tấn công.
Tuy nhiên, hàng thủ sẽ là bài toán quan trọng với CAHN khi phải đối đầu những cầu thủ có tốc độ và khả năng tranh chấp tốt bên phía Adelaide United. Để giành điểm, đại diện Việt Nam cần duy trì sự tập trung, hạn chế sai lầm và tận dụng tối đa những cơ hội tạo ra.
Đây được xem là trận đấu mang tính bản lề với CAHN. Một kết quả tốt trước Adelaide United sẽ giúp đội bóng thủ đô mở rộng cơ hội tiến sâu, trong khi thất bại có thể khiến hành trình tại giải đấu trở nên khó khăn hơn.
15h00
Thông tin lực lượng
Adelaide United: Đội hình mạnh nhất.
CAHN: Vắng Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô và Đoàn Văn Hậu do đang thi đấu cùng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2026.