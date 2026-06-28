- Lần đối đầu duy nhất giữa Algeria và Áo diễn ra ở vòng bảng World Cup 1982, khi Áo thắng 2-0. Đó cũng là trận gần nhất đội tuyển Áo giữ sạch lưới tại World Cup; kể từ đó họ đã trải qua 11 trận liên tiếp không thể bảo toàn mành lưới.

- Chiến thắng duy nhất của Algeria trước một đại diện châu Âu ở World Cup là trận thắng 2-1 trước Tây Đức trong lần đầu tiên tham dự giải năm 1982. Kể từ đó, “Những chiến binh sa mạc” đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng các đối thủ châu Âu (hòa 3, thua 5).

- Nhờ chiến thắng 2-1 trước Jordan ở lượt trận thứ hai, Algeria đã có chiến thắng thứ 4 trong lịch sử dự World Cup (15 trận: thắng 4, hòa 3, thua 8). Đội bóng Bắc Phi chưa bao giờ thắng hai trận liên tiếp tại World Cup và mới chỉ một lần vượt qua vòng bảng, vào năm 2014 (lọt vào vòng 1/8).

- Áo hiện đứng nhì bảng J với 3 điểm (thắng 1, thua 1) và có cơ hội giành vé vào vòng knock-out World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1954, giải đấu mà họ kết thúc ở vị trí thứ ba trên đất Thụy Sĩ.

- Áo là đội tuyển thi đấu nhiều trận World Cup nhất mà chưa từng hòa 0-0 (31 trận). Trong số các đội đã chơi ít nhất 15 trận tại World Cup, chỉ có Hungary (9%) có tỷ lệ hòa thấp hơn Áo (13% - 4 trận hòa sau 31 trận). Chỉ cần giành 1 điểm trước Algeria, Áo sẽ chắc chắn giữ vị trí nhì bảng và nhiều khả năng chạm trán Tây Ban Nha ở vòng 1/16.

- Ở lượt trận thứ hai, Algeria trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên kể từ năm 1966 ghi được 2 bàn thắng từ các tình huống phạt góc trong cùng một trận World Cup. Tuy nhiên, trong cùng giai đoạn, hai đội có chuỗi trận dài nhất tại World Cup mà không để thủng lưới từ các pha đá phạt góc lại chính là Áo (19 trận) và Algeria (15 trận).

- Áo là đội có chỉ số PPDA (số đường chuyền đối phương thực hiện trước mỗi hành động phòng ngự) thấp nhất bảng J với 9,3, cho thấy khả năng gây áp lực rất hiệu quả. Trong khi đó, Algeria dẫn đầu bảng về số lần đoạt bóng ở khu vực tấn công (22) và là đội gây áp lực cường độ cao lên tỷ lệ chạm bóng của đối phương cao nhất (48,4%).

- Trong trận gặp Jordan, Algeria lập hàng loạt kỷ lục của chính mình tại World Cup về tỷ lệ kiểm soát bóng (72%), số đường chuyền thực hiện (641) và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương (30). Họ cũng cân bằng kỷ lục về số cú sút trúng đích trong một trận World Cup với 8 lần, đúng bằng thành tích từng lập trước Áo năm 1982.

- Sau hai lượt trận World Cup 2026, chỉ có Yan Diomande của Bờ Biển Ngà (16) thực hiện nhiều pha rê bóng hơn Ibrahim Maza của Algeria (15) trong các bảng A-J. Maza cũng là cầu thủ Algeria có nhiều cú sút nhất (5) và nhiều tình huống tự dẫn bóng rồi kết thúc nhất (2) tại giải đấu năm nay.

- Ở lượt trận thứ hai, Marcel Sabitzer trở thành cầu thủ Áo đầu tiên đá chính 12 trận tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO). Kể từ khi HLV Ralf Rangnick nhậm chức vào tháng 4/2022, Sabitzer là cầu thủ đóng góp vào nhiều bàn thắng nhất của đội tuyển Áo (26 lần), tung ra nhiều cú sút nhất (112), tạo ra nhiều cơ hội nhất (62), đồng thời đứng thứ ba về số lần đá chính (34 trận) trên mọi đấu trường.