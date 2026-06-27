Lần đầu tiên sau 11 lần tham dự, Algeria đã giành chiến thắng trong một trận đấu mà họ để thủng lưới trước tại World Cup. Các bàn thắng của Amine Gouiri và Nadir Benbouali đã giúp họ thắng ngược Jordan 2-1.

Algeria hiện xếp thứ 3 bảng J, cùng số điểm như Áo nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng/thua.

Về mặt lý thuyết, đội bóng của HLV Vladimir Petkovic cần giành chiến thắng trước Áo để nghiễm nhiên lấy vé vào vòng 32 đội World Cup 2026.

Hai đội có thể bước vào trận đấu với toan tính mà không có mục tiêu... chiến thắng. Ảnh: Khel Now

Tuy nhiên, có một tình huống oái oăm xảy ra ở đây với cả Algeria cũng như Áo và có thể khiến họ đều… không muốn thắng ở cuộc so tài này.

Lý do, nếu xếp thứ 2 chung cuộc bảng J, nhiều khả năng sẽ đưa họ phải đụng độ ngay ‘ông lớn’ Tây Ban Nha ở vòng đấu loại trực tiếp.

Với tuyển Áo của HLV Ralf Rangnick, một kết quả hòa cũng đồng nghĩa họ… yên vị thứ hạng đang có, nghĩa là nguy cơ gặp La Roja rất cao, nếu nhà vô địch châu Âu đứng đầu bảng H.

Áo đã có chiến thắng ấn tượng 3-1 Jordan ngày ra quân World Cup, nhưng sau đó họ không thể cản được Messi và Argentina, chấp nhận thua trắng 2 bàn.

Dù vậy, so với Algeria, Áo đã thể hiện phong độ tốt hơn tại World Cup năm nay, trong lần trở lại lần đầu tiên của họ sau 28 năm.

Hai đội mới có 1 lần gặp nhau trong quá khứ - tại World Cup 1982, với phần thắng thuộc về Áo (2-0).

Theo chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton, ở cuộc gặp lần này, Áo dưới sự dẫn dắt của HLV Ralf Rangnick với lối chơi cường độ cao, sẽ tiếp tục giành chiến thắng.

Dự đoán của chuyên gia này là Áo thắng 2-0 Algeria. Tuy nhiên, 3 chuyên gia còn lại thì không nghĩ như vậy, xét trên những tính toán, cũng như 2 đội ra sân khi kết quả các bảng đấu khác đã ngã ngũ. Điều đó có nghĩa, Áo và Algeria biết mình sẽ gặp ai, nếu xếp thứ 2 hoặc 3. Không loại trừ họ sẽ toan tính để làm sao có lợi nhất cho mình.

Cả 3 chuyên gia ESPN, Sportskeeda và Sportsmole đều dự đoán 2 đội sẽ hòa, với kết quả cụ thể Algeria 1-1 Áo.

Đội hình dự kiến:

Algeria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Bentaleb, Benbouali, Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri.

Áo: A Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X Schlager, Schmid, Wanner, Sabitzer; Arnautovic.