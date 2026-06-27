Jordan vs Argentina, cuộc so tài không cân sức và cũng không còn mang tính chất quyết định gì cả. Messi và đồng đội đã giành vé sớm và chắc chắn xếp nhất bảng J, trong khi Jordan không còn cơ hội ở World Cup 2026.

Argentina đến World Cup 2026 với tư cách là đương kim giữ cúp và nhờ phong độ chói sáng của Messi giúp họ không rơi vào cái ‘dớp’ nhà vô địch bị loại sớm ngay từ vòng bảng.

Messi vừa đón sinh nhật 39 tuổi hôm 24/6. Ảnh: AFA

Trái lại, đoàn quân của HLV Scaloni chơi rất thăng hoa, trong đó Messi đã có tới 5 bàn thắng sau 2 trận. Đây là niềm vui của Argentina nhưng cũng có thể là vấn đề, khi cả 5 bàn thắng của vũ khúc tango đến lúc này, đều được ghi duy nhất bởi cái tên ấy.

Messi có hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại World Cup trong ngày cùng Argentina ra quân thắng giòn 3-0 Algeria. Tiếp theo số 10 khiến chiến thuật của Ralf Rangnick và Áo chuẩn bị để đối phó với Argentina trở nên không tác dụng, với một cú đúp.

Trong khi đó, Jordan để thua 1-3 trước Áo và sau đó thua 1-2 Algeria, không có điểm nào trong tay, đành phải dừng bước sớm.

Khả năng họ cũng khó tránh được một thất bại khác, khi gặp Argentina ở lượt cuối vòng bảng, ngay cả khi HLV Scaloni nhiều khả năng sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình, bao gồm việc cho Messi nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, ngay cả khi không tung ra sân với đội hình mạnh nhất, Argentina vẫn có khả năng giành chiến thắng trước Jordan.

Có thông tin Messi muốn được cùng các đồng đội đấu Jordan và HLV Scaloni sẽ phải quyết định xem có để anh nghỉ ngơi để tính toán cho chặng tiếp theo. Ảnh: ESPN

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton đưa ra nhận định về cặp đấu này: “Argentina sẽ có những thay đổi trong đõi hình xuất phát, sau khi đã giành quyền vào vòng 32 đội. Theo tôi, một trong những thay đổi đó là Scaloni để Messi nghỉ ngơi.

Việc để Messi ngồi ngoài trận này sẽ giúp Argentina tăng cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, nhưng về mặt cá nhân thì làm giảm cơ hội tranh Chiếc giày vàng cũng như gia tăng kỷ lục ghi bàn ở giải đấu, của anh ấy.

Người hâm mộ của Messi có lẽ sẽ không hài lòng, nhưng bạn phải bảo vệ anh ấy hết mức có thể. Và dù có Messi hay không thì Jordan cũng không có cửa thắng Argentina”.

Dự đoán của chuyên gia này là Argentina thắng 3-0 Jordan. Đây cũng là tỷ số mà đồng loạt cả chuyên gia ESPN, Sportskeeda và Sportsmole chọn.

Đội hình dự kiến:

Jordan: Abulaila; Al-Arab, Nasib, Abu Dahab; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Al-Tamari, Al-Mardi; Olwan.

Argentina: E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada; J.Alvarez, L. Martinez.