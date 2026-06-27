9h ngày 28/6, sân Arrowhead:

Lần đầu tiên sau 11 trận tại các vòng chung kết World Cup bị đối thủ chọc thủng lưới trước, Algeria mới có thể lội ngược dòng giành chiến thắng. Hai pha lập công của Amine Gouiri và Nadir Benbouali giúp "Cáo sa mạc" đánh bại Jordan 2-1.

Thầy trò HLV Vladimir Petkovic đang hướng đến mục tiêu tái lập thành tích lọt vào vòng knock-out lần thứ hai trong lịch sử. Trước cuộc đấu quyết định, Algeria xếp thứ ba bảng J với 3 điểm, kém Áo hiệu số bàn thắng bại.

Trận đấu sẽ rất khó lường - Ảnh: T.T

Điều đó đồng nghĩa, Algeria buộc phải thắng để giành vé trực tiếp vào vòng 1/16 với tư cách nhì bảng. Tuy nhiên, vị trí này nhiều khả năng sẽ chạm trán Tây Ban Nha (xếp nhất bảng H).

Tiền đạo chủ lực Mohamed Amoura, người ghi 10/24 bàn của Algeria tại vòng loại, đang trải qua kỳ World Cup không như ý khi dính chấn thương gân kheo ở trận thua Argentina.

Bên kia chiến tuyến, tuyển Áo không thể chống đỡ trước sự xuất sắc của Lionel Messi cùng Argentina trên sân Dallas.

Dù vậy, Áo vẫn đang có màn trình diễn đáng khen ở kỳ World Cup đầu tiên sau 28 năm. Họ vượt qua Jordan ngày mở màn, với bàn thắng muộn của chân sút vĩ đại nhất lịch sử Marko Arnautovic.

Trong quá khứ, Áo và Algeria từng đụng độ tại World Cup 1982, với chiến thắng 2-0 nghiêng về đại diện châu Âu. Màn tái ngộ trên sân Kansas City hứa hẹn sẽ mang đến bầu không khí đặc biệt.

Các cầu thủ Áo không thể ngăn cản Argentina - Ảnh: FIFA

Đáng chú ý, cả hai đội có thể không quá mặn mà với vị trí nhì bảng J, nếu điều đó đồng nghĩa phải đối đầu Tây Ban Nha ngay vòng 1/16. Vì vậy, những diễn biến ở cuối trận sẽ vô cùng khó lường.

Xét về sự ổn định, Áo được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, chất lượng các ngôi sao trên hàng công Algeria đủ khả năng giúp đội bóng Bắc Phi giành ít nhất một điểm.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

Algeria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Bentaleb, Benbouali, Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri

Áo: A Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X Schlager, Schmid, Wanner, Sabitzer; Arnautovic.