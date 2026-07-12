Đội hình xuất phát Argentina vs Thụy Sĩ
Argentina (4-1-3-2): Emiliano Martínez (23), Nahuel Molina (26), Cristian Romero (13), Lisandro Martínez (6), Nicolás Tagliafico (3), Leandro Paredes (5), Rodrigo De Paul (7), Alexis Mac Allister (20), Enzo Fernández (24), Lionel Messi (10), Julián Álvarez (9)
Thụy Sĩ (4-2-3-1): Gregor Kobel (1), Denis Zakaria (6), Nico Elvedi (4), Manuel Akanji (5), Ricardo Rodriguez (13), Remo Freuler (8), Granit Xhaka (10), Fabian Rieder (22), Djibril Sow (15), Dan Ndoye (11), Breel Embolo (7)
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08h00
Trọng tài chính người Bồ Đào Nha - João Pedro Silva Pinheiro thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
07h51
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
07h38
07h32
07h25
Các cầu thủ hai đội đã có mặt tại sân GEHA Field at Arrowhead (Kansas City, Missouri), chuẩn bị khởi động trước trận đấu.
07h15
06h50
Trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ diễn ra lúc 8h00 ngày 12/7 hứa hẹn rất căng thẳng. Nhà vô địch World Cup sẽ phải vượt qua một đối thủ nổi tiếng với khả năng phòng ngự kỷ luật.
Argentina sở hữu nhiều ngôi sao có thể tạo đột biến như Messi, Alvarez hay Lautaro Martinez. Đây là yếu tố giúp họ được đánh giá nhỉnh hơn so với đại diện châu Âu.
Dù toàn thắng từ đầu giải, Argentina vẫn bộc lộ điểm yếu nơi hàng thủ. Những trận đấu kéo dài và tỷ số sít sao cho thấy họ chưa thực sự áp đảo.
Ở phía bên kia, Thụy Sĩ đang duy trì phong độ ổn định. Họ bất bại và thể hiện sự chắc chắn với hệ thống phòng ngự kín kẽ, gây nhiều khó khăn cho các đối thủ.
Việc thiếu Manzambi ảnh hưởng phần nào đến khả năng sáng tạo, nhưng Thụy Sĩ vẫn có những nhân tố đáng chú ý như Xhaka hay Embolo.
Argentina được đánh giá cao hơn, song nếu không tận dụng tốt cơ hội, họ hoàn toàn có thể gặp bất ngờ trước đối thủ khó chịu này.
06h20
Thống kê đáng chú ý trước trận
Lionel Messi tiếp tục là đầu tàu của Argentina khi ghi bàn ở 5 trận liên tiếp tại World Cup 2026.
Argentina đạt hiệu suất 2,8 bàn/trận, trong khi Thụy Sĩ đạt 1,8 bàn/trận từ đầu giải.
Hàng thủ Thụy Sĩ mới để lọt lưới 3 bàn, ít hơn Argentina (7 bàn) sau 5 trận.
Argentina thường tạo khoảng 5-7 quả phạt góc/trận, còn Thụy Sĩ duy trì mức trung bình khoảng 4-5 quả/trận.
Argentina là một trong những đội chơi kỷ luật nhất giải khi thường chỉ nhận 0-1 thẻ vàng/trận, trong khi Thụy Sĩ dao động từ 0-2 thẻ vàng/trận.
Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là vòng 1/8 năm 2014, khi Argentina thắng 1-0 sau hiệp phụ nhờ bàn thắng muộn của Ángel Di María.
Theo bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Argentina đứng số 1 thế giới, còn Thụy Sĩ xếp thứ 19.
06h10
Phong độ Argentina vs Thụy Sĩ
Phong độ Argentina: Toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 14 bàn và để thủng lưới 7 lần.
Phong độ Thụy Sĩ: Thắng 4, hòa 1 trong thời gian thi đấu chính thức, ghi 9 bàn và nhận 3 bàn thua.
Lịch sử đối đầu Argentina vs Thụy Sĩ: Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Argentina thắng 3 và hòa 2.
06h00
Tình hình lực lượng
Argentina: Lực lượng mạnh nhất.
Thụy Sĩ: Johan Manzambi vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Michel Aebischer và Luca Jaquez tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương cơ.