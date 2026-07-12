Trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ diễn ra lúc 8h00 ngày 12/7 hứa hẹn rất căng thẳng. Nhà vô địch World Cup sẽ phải vượt qua một đối thủ nổi tiếng với khả năng phòng ngự kỷ luật.

Argentina sở hữu nhiều ngôi sao có thể tạo đột biến như Messi, Alvarez hay Lautaro Martinez. Đây là yếu tố giúp họ được đánh giá nhỉnh hơn so với đại diện châu Âu.

Argentina vs Thụy Sĩ - Ảnh: Burs

Dù toàn thắng từ đầu giải, Argentina vẫn bộc lộ điểm yếu nơi hàng thủ. Những trận đấu kéo dài và tỷ số sít sao cho thấy họ chưa thực sự áp đảo.

Ở phía bên kia, Thụy Sĩ đang duy trì phong độ ổn định. Họ bất bại và thể hiện sự chắc chắn với hệ thống phòng ngự kín kẽ, gây nhiều khó khăn cho các đối thủ.

Việc thiếu Manzambi ảnh hưởng phần nào đến khả năng sáng tạo, nhưng Thụy Sĩ vẫn có những nhân tố đáng chú ý như Xhaka hay Embolo.

Argentina được đánh giá cao hơn, song nếu không tận dụng tốt cơ hội, họ hoàn toàn có thể gặp bất ngờ trước đối thủ khó chịu này.