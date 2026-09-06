Đội hình dự kiến
Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.
Chelsea: Martinez; Lacroix, Colwill, Fofana; James, Gusto, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 3
|06/09/2026 20:00:00
|Everton - Manchester United
|06/09/2026 22:30:00
|Arsenal - Chelsea
06/09/2026 | 12:44
20h02
Thu gọn
06/09/2026 | 12:42
20h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Saliba, Timber và Mosquera vắng mặt vì chấn thương.
Chelsea: Jordan Henderson, Marco Palestra và Caicedo chưa thể ra sân.
Thu gọn