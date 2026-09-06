Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Chelsea: Martinez; Lacroix, Colwill, Fofana; James, Gusto, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro.

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Lịch thi đấu
Vòng 3
06/09/2026 20:00:00 Everton - Manchester United
06/09/2026 22:30:00 Arsenal - Chelsea
06/09/2026 | 12:44

20h02

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Cầu thủ Arsenal tập luyện trước trận - Ảnh: AFC
Thu gọn
06/09/2026 | 12:42

20h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Saliba, Timber và Mosquera vắng mặt vì chấn thương.

Chelsea: Jordan Henderson, Marco Palestra và Caicedo chưa thể ra sân.

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Trận derby London hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: SunSport
Thu gọn