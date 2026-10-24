Đội hình ra sân
Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly; Merino, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Gyokeres.
Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Rohl, Mykolenko; Garner, Armstrong; Brennan Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 8
|24/10/2026 02:00:00
|Ipswich - Nottingham Forest
|24/10/2026 18:30:00
|Aston Villa - Manchester City
|24/10/2026 21:00:00
|Coventry - Fulham
|24/10/2026 21:00:00
|Arsenal - Everton
|24/10/2026 23:30:00
|Chelsea - Tottenham
|25/10/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Newcastle
|25/10/2026 21:00:00
|Hull City - Brentford
|25/10/2026 21:00:00
|Liverpool - Brighton
|25/10/2026 21:00:00
|Manchester United - Bournemouth
|25/10/2026 23:30:00
|Sunderland - Leeds
20h
19h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Bukayo Saka, Tzolis, Saliba chấn thương. Khả năng ra sân của Ben White, Kai Havertz còn bỏ ngỏ.
Everton: Vitalii Mykolenko gặp vấn đề thể lực nên chưa chắc thi đấu.