Đội hình ra sân

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly; Merino, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Rohl, Mykolenko; Garner, Armstrong; Brennan Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

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Lịch thi đấu
Vòng 8
24/10/2026 02:00:00 Ipswich - Nottingham Forest
24/10/2026 18:30:00 Aston Villa - Manchester City
24/10/2026 21:00:00 Coventry - Fulham
24/10/2026 21:00:00 Arsenal - Everton
24/10/2026 23:30:00 Chelsea - Tottenham
25/10/2026 21:00:00 Crystal Palace - Newcastle
25/10/2026 21:00:00 Hull City - Brentford
25/10/2026 21:00:00 Liverpool - Brighton
25/10/2026 21:00:00 Manchester United - Bournemouth
25/10/2026 23:30:00 Sunderland - Leeds
24/10/2026 | 20:04

20h

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Đội hình ra sân Arsenal vs Everton
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23/10/2026 | 18:34

19h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Bukayo Saka, Tzolis, Saliba chấn thương. Khả năng ra sân của Ben White, Kai Havertz còn bỏ ngỏ.

Everton: Vitalii Mykolenko gặp vấn đề thể lực nên chưa chắc thi đấu.

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Arsenal quyết thắng sân nhà - Ảnh: DAZN
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