Thông tin lực lượng

Arsenal: Jurrien Timber, Kai Havertz và Mikel Merino vắng mặt vì chấn thương. Eze, Calafiori và Saka đã hoàn toàn bình phục.

Fulham: Iwobi, Sessesgon, Kenny Tete và Kevin ngồi ngoài do chấn thương.