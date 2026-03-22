Danh hiệu đầu tiên của mùa giải quốc nội Anh sẽ được quyết định trong cuộc đối đầu giữa hai đội dẫn đầu Premier League. Khoảng cách 9 điểm hiện tại khiến trận chung kết này có ý nghĩa lớn với cục diện mùa giải.

Arsenal bước vào trận với phong độ ấn tượng khi duy trì chuỗi bất bại từ tháng 1. Nếu giành chiến thắng, “Pháo thủ” không chỉ tạo lợi thế tâm lý mà còn khiến Man City thêm áp lực trong giai đoạn quyết định. Ngược lại, Man City rất cần một chiến thắng để vực dậy sau chuỗi phong độ thất thường với chỉ 1 thắng trong 5 trận gần nhất.

Việc bị loại sớm khỏi Champions League đã ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của thầy trò Pep Guardiola. Hàng tiền vệ thiếu sáng tạo, hàng thủ chưa ổn định, cùng phong độ sa sút của Haaland là những vấn đề đáng lo.

Trong khi đó, Arsenal dưới thời Arteta cho thấy sự ổn định và linh hoạt. Đây được xem là cơ hội lớn để họ hướng tới danh hiệu.