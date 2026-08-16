Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Hincapie; Guimaraes, Lewis-Skelly; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Kovacic, Gonzalez; Savinho, Foden, Semenyo; Marmoush.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

16/08/2026 | 15:14

19h

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Cầu thủ Man City trên sân tập - Ảnh: MCFC
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16/08/2026 | 15:13

18h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Saliba và Timber chấn thương. Declan Rice, Saka, Zubimendi và Merino chưa hồi phục thể lực sau kỳ nghỉ.

Man City: Khả năng ra sân của Haaland khá thấp. Rodri vắng mặt.

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Trận đấu mở màn cho bóng đá Anh 2026/27 - Ảnh: Sky
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