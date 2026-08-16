Đội hình dự kiến
Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Hincapie; Guimaraes, Lewis-Skelly; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.
Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Kovacic, Gonzalez; Savinho, Foden, Semenyo; Marmoush.
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16/08/2026 | 15:14
19h
Thu gọn
16/08/2026 | 15:13
18h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Saliba và Timber chấn thương. Declan Rice, Saka, Zubimendi và Merino chưa hồi phục thể lực sau kỳ nghỉ.
Man City: Khả năng ra sân của Haaland khá thấp. Rodri vắng mặt.
Thu gọn