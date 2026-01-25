Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Dorgu; Mbeumo.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 23
25/01/2026 21:00:00 Brentford - Nottingham Forest
25/01/2026 21:00:00 Crystal Palace - Chelsea
25/01/2026 21:00:00 Newcastle - Aston Villa
25/01/2026 23:30:00 Arsenal - Manchester United
27/01/2026 03:00:00 Everton - Leeds
25/01/2026

21h30

Các cầu thủ MU hào hứng tập luyện - Ảnh: MUFC
25/01/2026

21h

Thông tin lực lượng

Arsenal: Riccardo Calafiori và Piero Hincapie đã trở lại tập luyện cùng đội 1. 

MU: De Ligt và Zirkzee chấn thương. Mazraoui vừa trở lại từ AFCON.

9a6f8ede e5e4 4010 a771 50b0e05fe6e8_hero block 34 en.jpg
Trận thư hùng hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Tod
