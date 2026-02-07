Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Odegaard, Rice; Madueke, Gyokeres, Trossard. 

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Cirkin; Diarra, Sadiki; Hume, Le Fee, Talbi; Brobbey. 

Lịch thi đấu
Vòng 25
07/02/2026 03:00:00 Leeds - Nottingham Forest
07/02/2026 19:30:00 Manchester United - Tottenham
07/02/2026 22:00:00 Arsenal - Sunderland
07/02/2026 22:00:00 Bournemouth - Aston Villa
07/02/2026 22:00:00 Burnley - West Ham
07/02/2026 22:00:00 Fulham - Everton
07/02/2026 22:00:00 Wolves - Chelsea
08/02/2026 00:30:00 Newcastle - Brentford
08/02/2026 21:00:00 Brighton - Crystal Palace
08/02/2026 23:30:00 Liverpool - Manchester City
Cầu thủ Arsenal tự tin trước cuộc chạm trán - Ảnh: AFC
Thông tin lực lượng

Arsenal: Max Dowman bị chấn thương. 

Sunderland: Bertrand Traoré, Granit Xhaka, Harrison Jones và Jocelin Ta Bi chấn thương. 

Arsenal được đánh giá cao hơn - Ảnh: Ooosch
