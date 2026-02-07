Đội hình dự kiến
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Odegaard, Rice; Madueke, Gyokeres, Trossard.
Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Cirkin; Diarra, Sadiki; Hume, Le Fee, Talbi; Brobbey.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 25
|07/02/2026 03:00:00
|Leeds - Nottingham Forest
|07/02/2026 19:30:00
|Manchester United - Tottenham
|07/02/2026 22:00:00
|Arsenal - Sunderland
|07/02/2026 22:00:00
|Bournemouth - Aston Villa
|07/02/2026 22:00:00
|Burnley - West Ham
|07/02/2026 22:00:00
|Fulham - Everton
|07/02/2026 22:00:00
|Wolves - Chelsea
|08/02/2026 00:30:00
|Newcastle - Brentford
|08/02/2026 21:00:00
|Brighton - Crystal Palace
|08/02/2026 23:30:00
|Liverpool - Manchester City
06/02/2026 | 23:36
20h30
Thu gọn
06/02/2026 | 23:34
20h
Thông tin lực lượng
Arsenal: Max Dowman bị chấn thương.
Sunderland: Bertrand Traoré, Granit Xhaka, Harrison Jones và Jocelin Ta Bi chấn thương.
Thu gọn