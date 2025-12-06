Đội hình ra sân

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Kamara, Tielemans, Onana, McGinn, Rogers, Watkins.

Arsenal: Raya, White, Timber, Hincapie, Calafiori, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Merino.

Lịch thi đấu
Vòng 15
06/12/2025 19:30:00 Aston Villa - Arsenal
06/12/2025 22:00:00 Bournemouth - Chelsea
06/12/2025 22:00:00 Everton - Nottingham Forest
06/12/2025 22:00:00 Manchester City - Sunderland
06/12/2025 22:00:00 Newcastle - Burnley
06/12/2025 22:00:00 Tottenham - Brentford
07/12/2025 00:30:00 Leeds - Liverpool
07/12/2025 21:00:00 Brighton - West Ham
07/12/2025 23:30:00 Fulham - Crystal Palace
09/12/2025 03:00:00 Wolves - Manchester United
Đội hình ra sân Aston Villa - Ảnh: AVFC
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
Dàn sao Arsenal tập luyện trước trận - Ảnh: AFC
Thông tin lực lượng

Aston Villa: Thủ môn Emiliano Martinez, Ross Barkley và Tyrone Mings vắng mặt vì chấn thương.

Arsenal: Mosquera, Saliba, Gabriel, Gabriel Jesus, Trossard và Kai Havertz không thể thi đấu. Declan Rice sẵn sàng dù mới bị đau nhẹ hồi giữa tuần.

Cuộc đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Premier League
