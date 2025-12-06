Đội hình ra sân
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Kamara, Tielemans, Onana, McGinn, Rogers, Watkins.
Arsenal: Raya, White, Timber, Hincapie, Calafiori, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Merino.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 15
|06/12/2025 19:30:00
|Aston Villa - Arsenal
|06/12/2025 22:00:00
|Bournemouth - Chelsea
|06/12/2025 22:00:00
|Everton - Nottingham Forest
|06/12/2025 22:00:00
|Manchester City - Sunderland
|06/12/2025 22:00:00
|Newcastle - Burnley
|06/12/2025 22:00:00
|Tottenham - Brentford
|07/12/2025 00:30:00
|Leeds - Liverpool
|07/12/2025 21:00:00
|Brighton - West Ham
|07/12/2025 23:30:00
|Fulham - Crystal Palace
|09/12/2025 03:00:00
|Wolves - Manchester United
06/12/2025 | 18:58
18h30
Thu gọn
06/12/2025 | 11:30
17h30
Thu gọn
06/12/2025 | 11:30
17h
Thông tin lực lượng
Aston Villa: Thủ môn Emiliano Martinez, Ross Barkley và Tyrone Mings vắng mặt vì chấn thương.
Arsenal: Mosquera, Saliba, Gabriel, Gabriel Jesus, Trossard và Kai Havertz không thể thi đấu. Declan Rice sẵn sàng dù mới bị đau nhẹ hồi giữa tuần.
Thu gọn