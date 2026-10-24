Đội hình ra sân
Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Manzambi, Alysson; Jackson.
Man City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland.
|Lịch thi đấu
|Vòng 8
|24/10/2026 02:00:00
|Ipswich - Nottingham Forest
|24/10/2026 18:30:00
|Aston Villa - Manchester City
|24/10/2026 21:00:00
|Coventry - Fulham
|24/10/2026 21:00:00
|Arsenal - Everton
|24/10/2026 23:30:00
|Chelsea - Tottenham
|25/10/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Newcastle
|25/10/2026 21:00:00
|Hull City - Brentford
|25/10/2026 21:00:00
|Liverpool - Brighton
|25/10/2026 21:00:00
|Manchester United - Bournemouth
|25/10/2026 23:30:00
|Sunderland - Leeds
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17h40
17h20
16h
Thông tin lực lượng
Aston Villa: Amadou Onana, Matteo Ruggeri và Aaron Wan-Bissaka chấn thương. Khả năng ra sân của Manzambi còn bỏ ngỏ.
Man City: Semenyo vắng mặt vì chấn thương. Haaland sẵn sàng tái xuất.