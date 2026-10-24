Đội hình ra sân

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Manzambi, Alysson; Jackson.

Man City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland.

Lịch thi đấu
Vòng 8
24/10/2026 02:00:00 Ipswich - Nottingham Forest
24/10/2026 18:30:00 Aston Villa - Manchester City
24/10/2026 21:00:00 Coventry - Fulham
24/10/2026 21:00:00 Arsenal - Everton
24/10/2026 23:30:00 Chelsea - Tottenham
25/10/2026 21:00:00 Crystal Palace - Newcastle
25/10/2026 21:00:00 Hull City - Brentford
25/10/2026 21:00:00 Liverpool - Brighton
25/10/2026 21:00:00 Manchester United - Bournemouth
25/10/2026 23:30:00 Sunderland - Leeds

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24/10/2026 | 17:39

17h40

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Dàn sao Man City đến sân - Ảnh: MCFC
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24/10/2026 | 17:38

17h20

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Đội hình ra sân Aston Villa vs Man City
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23/10/2026 | 18:25

16h

Thông tin lực lượng

Aston Villa: Amadou Onana, Matteo Ruggeri và Aaron Wan-Bissaka chấn thương. Khả năng ra sân của Manzambi còn bỏ ngỏ.

Man City: Semenyo vắng mặt vì chấn thương. Haaland sẵn sàng tái xuất.

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Haaland có nhiệm vụ xé lưới Suzuki - Ảnh: DAZN
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