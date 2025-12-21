Đội hình dự kiến Aston Villa vs MU

Aston Villa: Martinez; Cash, Lindelof, Konsa, Maatsen; Onana, Kamara; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins.

MU: Lammens; Yoro, Martinez, Shaw; Dalot, Mainoo, Fernandes, Dorgu; Mount, Cunha; Sesko.

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Aston Villa vs MU...

21/12/2025 | 21:45

Nhận định trước trận

Xét về lịch sử đối đầu, Manchester United rõ ràng là “khắc tinh” của Aston Villa tại Premier League. Trong 26 lần chạm trán gần nhất, Aston Villa chỉ một lần giành trọn 3 điểm, đó cũng là chiến thắng đầu tay của HLV Unai Emery khi đánh bại MU 3-1 vào tháng 11/2022. Trước đó, đội chủ sân Villa Park phải chờ tới năm 1995 mới có thể hạ Quỷ đỏ trên sân nhà.

Tuy nhiên, lịch sử không phản ánh hết thực tế hiện tại. MU đang sa sút rõ rệt, thể hiện qua trận hòa 4-4 đầy chật vật trước Bournemouth ở vòng đấu gần nhất, dù có lợi thế sân nhà. Ngược lại, Aston Villa đang thăng hoa với chuỗi 9 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, vững vàng trong top 3 và từng quật ngã cả Arsenal lẫn Man City tại Villa Park.

Trong bối cảnh đó, chuyến làm khách sắp tới của MU dưới thời HLV Ruben Amorim được dự báo đầy thách thức, khi quá khứ đứng về Quỷ đỏ, nhưng phong độ lại hoàn toàn nghiêng về Aston Villa.

21/12/2025 | 20:55

Các cầu thủ MU trên sân tập trước trận đấu với Aston Villa

Dàn sao MU hăng say tập luyện - Ảnh: MUFC
21/12/2025 | 20:15

Thông tin lực lượng

Aston Villa: Pau Torres, Tyrone Mings và Ross Barkley chấn thương. Harvey Elliott và Sancho bị gạt ra khỏi danh sách. Thủ môn Martinez có thể tái xuất sau 2 trận vắng mặt.

MU: Mbeumo, Amad Diallo, Mazraoui tham dự cúp châu Phi. Maguire, De Ligt chấn thương. Casemiro bị treo giò.

Cuộc thư hùng hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Tod
21/12/2025 | 20:05

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26

Bảng xếp hạng
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 17 12 3 2 21 39
2 Manchester City 17 12 1 4 25 37
3 Aston Villa 16 10 3 3 8 33
4 Chelsea 17 8 5 4 12 29
5 Liverpool 17 9 2 6 3 29
6 Sunderland 17 7 6 4 2 27
7 Manchester United 16 7 5 4 4 26
8 Crystal Palace 17 7 5 5 2 26
9 Brighton 17 6 6 5 2 24
10 Everton 17 7 3 7 -2 24
11 Newcastle 17 6 5 6 1 23
12 Brentford 17 7 2 8 -1 23
13 Tottenham 17 6 4 7 3 22
14 Bournemouth 17 5 7 5 -3 22
15 Fulham 16 6 2 8 -3 20
16 Leeds 17 5 4 8 -7 19
17 Nottingham Forest 16 5 3 8 -8 18
18 West Ham 17 3 4 10 -16 13
19 Burnley 17 3 2 12 -15 11
20 Wolves 17 0 2 15 -28 2

  • Xuống hạng
