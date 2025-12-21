Xét về lịch sử đối đầu, Manchester United rõ ràng là “khắc tinh” của Aston Villa tại Premier League. Trong 26 lần chạm trán gần nhất, Aston Villa chỉ một lần giành trọn 3 điểm, đó cũng là chiến thắng đầu tay của HLV Unai Emery khi đánh bại MU 3-1 vào tháng 11/2022. Trước đó, đội chủ sân Villa Park phải chờ tới năm 1995 mới có thể hạ Quỷ đỏ trên sân nhà.

Tuy nhiên, lịch sử không phản ánh hết thực tế hiện tại. MU đang sa sút rõ rệt, thể hiện qua trận hòa 4-4 đầy chật vật trước Bournemouth ở vòng đấu gần nhất, dù có lợi thế sân nhà. Ngược lại, Aston Villa đang thăng hoa với chuỗi 9 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, vững vàng trong top 3 và từng quật ngã cả Arsenal lẫn Man City tại Villa Park.

Trong bối cảnh đó, chuyến làm khách sắp tới của MU dưới thời HLV Ruben Amorim được dự báo đầy thách thức, khi quá khứ đứng về Quỷ đỏ, nhưng phong độ lại hoàn toàn nghiêng về Aston Villa.