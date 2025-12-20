Nhà cầm quân Bồ Đào Nha thẳng thắn buông lời chỉ trích hai tài năng trẻ của học viện MU là Harry Amass và Chido Obi.

Tuần trước, Ruben Amorim tuyên bố Amass đang gặp khó khăn khi được cho mượn tại Sheffield Wednesday và nhấn mạnh, Chido Obi cũng không thường xuyên đá chính dưới đội U21 mùa này.

Chido Obi (56) và Harry Amass (41) được ra mắt đội một MU mùa trước - Ảnh: SunSport

Cả Amass và Obi (đều 18 tuổi) lập tức phản ứng bằng cách đăng những bức ảnh ăn mừng của mình trên mạng xã hội để đáp trả bình luận của Amorim, rồi xóa đi.

Trước chuyến làm khách đến sân Villa Park, Ruben Amorim bày tỏ: "Tôi nghĩ một số cầu thủ tự cho mình quyền được làm mọi thứ ở CLB này.

Đôi khi những lời mạnh mẽ không phải để công kích hay nói xấu. Chúng ta không cần lúc nào cũng phải được khen ngợi trong mọi việc, mọi tình huống.

Ngày nay, nhiều cầu thủ thích lên tiếng và chống lại đội bóng. Mọi chuyện xảy ra vì họ cảm thấy mình có quyền thể hiện.

Rồi những huyền thoại của CLB nói rằng, nếu không được ra sân, bạn hãy rời đi. Không, hãy suy nghĩ thật kỹ, ở lại và chiến đấu giành vị trí của mình. Chúng ta cần chống lại cảm giác này.

HLV Ruben Amorim chỉ đạo ngoài đường biên - Ảnh: SunSport

Ở MU, đôi lúc chúng ta quên mất mình là ai. Tôi cũng hiểu, thi thoảng là khoảnh khắc bộc phát của cầu thủ, những cậu nhóc cảm thấy mình có quyền được làm vậy.

Họ thoải mái khi đáp trả người quản lý bằng cách đăng một bức ảnh. Văn phòng của tôi luôn mở cửa mà. Chẳng ai đến nói chuyện với tôi cả. Đó là cách chúng ta có thể giải quyết mọi việc.

Bởi vậy, tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi trước tiên với tư cách là một CLB, rồi sau đó mọi thứ sẽ chuyển biến theo hướng tích cực.”