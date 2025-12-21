Đoàn quân HLV Unai Emery đang trình diễn phong độ đỉnh cao khi thắng 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, vươn lên tốp ba Ngoại hạng Anh đầy mạnh mẽ.

Cuối tuần trước, Aston Villa phải trải qua 90 phút nhọc nhằn tại London, nhưng sự tỏa sáng của Morgan Rogers giúp The Villians lội ngược dòng hạ West Ham 3-2.

MU hụt quân khi làm khách ở Villa Park - Ảnh: Sky Sports

Nếu đánh bại MU đêm này, đội chủ nhà sẽ đánh dấu cột mốc 10 chiến thắng liền trên mọi đấu trường, cũng như lần đầu tiên 7 trận ca khúc khải hoàn liên tục ở Ngoại hạng Anh.

Điểm mạnh của Villa chính là những tình huống sút xa. Kể từ đầu mùa, họ đã ghi được 10 bàn từ bên ngoài vòng cấm, cao nhất tại Premier League.

Bất chấp việc chủ công Watkins không còn sắc sảo như trước, Unai Emery đã tìm ra ngòi nổ mới - Morgan Rogers, với khả năng tạo đột biến cực cao.

Ngôi sao mới nổi người Anh được chơi tự do, đã tham gia vào 8 bàn thắng trong 11 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh (5 bàn, 3 kiến tạo).

Bên kia chiến tuyến, MU tổn thất nặng về nhân sự trước chuyến hành quân đến Villa Park. Ba trụ cột là Mbeumo, Amad và Mazraoui đến Maroc dự cúp châu Phi.

Hàng thủ MU gặp nhiều vấn đề - Ảnh: MUFC

Hàng thủ Quỷ đỏ cũng phải chắp vá, khi hai trung vệ "cứng" Maguire cùng De Ligt chưa bình phục chấn thương. Với cách phòng ngự hớ hênh như trận gặp Bournemouth, Amorim khó lòng tiếp tục đặt niềm tin vào Leny Yoro - Ayden Heaven.

Có thể, nhà cầm quân Bồ Đào Nha sẽ lần đầu xếp Lisandro Martinez đá chính sau quãng thời gian dài dưỡng thương đầu gối. Tuy vậy, trong trường hợp trên, điểm yếu dễ thấy của MU là khả năng chống bóng bổng kém.

Cộng thêm việc Casemiro ngồi ngoài vì án treo giò (Mainoo hoặc Ugarte đá thay), Quỷ đỏ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Tỷ lệ châu Á: Aston Villa chấp đồng banh (0: 1/4) - TX: 3 hòa

Dự đoán: Aston Villa thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Aston Villa: Pau Torres, Tyrone Mings và Ross Barkley chấn thương. Harvey Elliott và Sancho bị gạt ra khỏi danh sách. Thủ môn Martinez có thể tái xuất sau 2 trận vắng mặt.

MU: Mbeumo, Amad Diallo, Mazraoui tham dự cúp châu Phi. Maguire, De Ligt chấn thương. Casemiro bị treo giò.

Đội hình dự kiến

Aston Villa: Martinez; Cash, Lindelof, Konsa, Maatsen; Onana, Kamara; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins.

MU: Lammens; Yoro, Martinez, Shaw; Dalot, Mainoo, Fernandes, Dorgu; Mount, Cunha; Sesko.