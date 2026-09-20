- Atletico Madrid đã thua trận gần nhất gặp Real Madrid tại La Liga (2-3 hồi tháng 3), sau chuỗi 6 trận bất bại trước đối thủ này (thắng 2, hòa 4). Dưới thời Diego Simeone, Atletico chỉ hai lần nhận ít nhất 2 thất bại liên tiếp trước Real Madrid tại giải đấu: 3 trận năm 2013 và 2 trận năm 2020.

- Real Madrid thua 3 trong 5 chuyến làm khách gần nhất trước Atletico tại La Liga (thắng 1, hòa 1). Trước đó, họ chỉ thua 1 trong 20 trận sân khách trước đội bóng áo đỏ trắng ở giải đấu (thắng 12, hòa 7).

- Real Madrid thắng 2 trận gần nhất trên mọi đấu trường trước Atletico. Họ chưa từng giành ít nhất 3 chiến thắng liên tiếp trước đối thủ này kể từ năm 2013, khi thiết lập chuỗi 10 trận thắng, gồm hai dưới thời Manuel Pellegrini và 8 với Jose Mourinho.

- Atletico đang sở hữu chuỗi thắng sân nhà dài nhất lịch sử của họ trong các trận derby gặp những đội bóng thuộc Cộng đồng Madrid (6 trận). Trong khi đó, Real Madrid giành điểm ở 8 trong 9 trận derby sân khách gần nhất (thắng 4, hòa 4, thua 1).

- Real Madrid là đội giành được nhiều điểm nhất nhờ những bàn thắng ghi từ phút 85 trở đi tại La Liga mùa này (4 điểm). Ngược lại, Atletico là đội duy nhất phải nhận 100% số bàn thua trong hiệp hai (6/6 bàn).

- Vinicius chỉ góp dấu giày vào 2 bàn trong 9 lần đầu đối đầu Atletico tại La Liga, đều là kiến tạo. Tuy nhiên, Vini đã tham gia vào 4 bàn trong 4 trận gần nhất gặp đối thủ áo đỏ trắng tại giải đấu, gồm 2 bàn và 2 kiến tạo.

- Jonathan David ghi 2 bàn sau 2 trận cho Atletico tại La Liga, trở thành cầu thủ đầu tiên trong thế kỷ 21 lập công ở cả hai lần ra sân đầu tiên cho đội tại giải đấu.

- Nếu ghi bàn hoặc kiến tạo ở trận này, Kylian Mbappe sẽ cán mốc 500 lần góp dấu giày vào bàn thắng ở cấp CLB trên mọi đấu trường. Hiện anh có 499 lần, gồm 377 bàn và 122 kiến tạo.

- Trong số các HLV mà Diego Simeone toàn thua khi đối đầu tại La Liga, ông chỉ gặp Xavi Hernandez nhiều hơn (5 trận, 5 thất bại) so với Jose Mourinho (3 trận, 3 thất bại).