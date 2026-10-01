Barcelona và Real Madrid đối đầu trong trận Siêu kinh điển đầu tiên của mùa giải. Đội quân của Hansi Flick dẫn đầu bảng, hơn đối thủ 6 điểm, tiếp đón thầy trò Jose Mourinho tại Camp Nou.
Real Madrid không được phép thất bại nếu muốn tránh sớm bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch La Liga.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không có Thibaut Courtois, thủ môn vắng mặt vào phút chót vì cúm, cùng Vinicius, người chấp hành trận thứ hai trong án treo giò bốn trận.
Lực lượng:
Barca: Eric Garcia, Olmo, Kounde, Christensen, Bardghji chấn thương.
Real Madrid: Courtois, Asencio, Mendy, Rodrygo chấn thương; Vinicius bị treo giò.
Đội hình xuất phát:
Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Xavi Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha.
Real Madrid (4-2-3-1): Lunin; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo Silva; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Barca vs Real Madrid:
4
Jude Bellingham và Kylian Mbappe đều ghi 4 bàn trong các trận El Clasico tại La Liga. Họ là hai cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cuộc đối đầu này trong khuôn khổ giải đấu, xét trong đội hình hiện tại của Barca và Real Madrid.
Thống kê
Yan Diomande dự El Clasico khi 19 tuổi 346 ngày. Nếu ghi bàn, anh sẽ trở thành cầu thủ trẻ thứ hai của Real Madrid lập công ở Siêu kinh điển tại La Liga. Kỷ lục hiện đang thuộc về Vinicius Junior, người ghi bàn khi 19 tuổi và 233 ngày vào tháng 3/2020.
100
Hansi Flick có thể trở thành HLV đạt 100 chiến thắng nhanh thứ hai trong lịch sử Barca trên mọi đấu trường nếu thắng El Clasico, qua đó chạm mốc này sau 129 trận. Chỉ Luis Enrique làm được nhanh hơn, với 126 trận.
Đội hình xuất phát của Real Madrid
Đội hình xuất phát của Barca
Trận El Clasico thứ 5 của Lunin
Lunin sẽ trấn giữ khung thành, trở lại sau 175 ngày không thi đấu trận chính thức nào. Lần gần nhất anh ra sân là ngày 3/5/2026, trong chiến thắng 2-0 trước Espanyol.
Đây sẽ là trận El Clasico thứ 5 của Lunin. Thống kê đứng về phía anh, với 3 chiến thắng và 1 thất bại. Tuy nhiên, xét kỹ hơn, anh thủng lưới 7 lần, trung bình 1,75 bàn mỗi trận, và chưa lần nào giữ sạch lưới.
Lần gần nhất Lunin đối đầu Barca là thất bại 0-4 tại Bernabeu, khi Lewandowski lập cú đúp, còn Raphinha và Lamine Yamal mỗi người ghi 1 bàn. Đó là ký ức đau buồn với đội bóng thành Madrid.
Courtois chính thức lỡ El Clasico
Thibaut Courtois không thi đấu ở El Clasico. Đó là kết cục của 5 giờ đầy biến động với CLB, người hâm mộ và chính Courtois. Anh thức dậy trong tình trạng thực sự tồi tệ. Khi có dấu hiệu cải thiện, khả năng chờ đến phút chót được tính đến, nhưng cuối cùng, thủ môn người Bỉ chính thức bị loại.
Lunin sẽ bắt chính tại Camp Nou. Mestre là thủ môn dự bị, còn lựa chọn thứ ba là Voloshyn, người thường xuyên thi đấu cho Real Madrid C.
Đây là một đợt cúm nặng, khiến Courtois hoàn toàn không đủ sức ra sân. Đó là thông tin được truyền đi từ phía CLB. Hôm trước, anh vẫn tập luyện có vẻ bình thường, nhưng bắt đầu thấy không khỏe vào buổi chiều. Đến tối, tình trạng của anh đã khiến mọi người bi quan về khả năng thi đấu.
Tuy nhiên, phải đến sáng 25/10, ngay trước 11h (giờ địa phương), quyết định mới được đưa ra: Courtois không cùng đội lên đường. Tình trạng mệt mỏi ảnh hưởng quá lớn, đến mức đội bóng xác định anh không thể thi đấu trong điều kiện ấy. Nhưng câu chuyện vẫn chưa khép lại.
Những diễn biến lên xuống bắt đầu từ đó. Thông tin khiến Madridista xôn xao trong bầu không khí bi quan. Đây là đòn giáng mạnh về tinh thần khi đội bóng mất đi một nhân tố quan trọng.
Một giờ sau, tại Valdebebas, thông điệp “khoan đã” được phát đi. Dù thừa nhận đây là kịch bản rất khó xảy ra, phía CLB cho biết Courtois chưa hoàn toàn hết cơ hội thi đấu. Họ sẽ chờ đến giới hạn cuối cùng. Nếu hồi phục rõ rệt, anh sẽ đáp chuyến bay lúc 16h để đến Barcelona và ra sân.
Thời gian cứ thế trôi đi, từng phút một, trong sự chờ đợi căng thẳng. Cuối cùng, Courtois có cải thiện đôi chút, nhưng còn xa mới đủ để thi đấu. Anh không thể ra sân, và câu chuyện chính thức khép lại.
Đây sẽ là trận đầu tiên Courtois vắng mặt trong mùa giải. Trước đó, anh chơi trọn 1.080 phút qua 12 trận, giữ sạch lưới 2 lần trước Malaga và Villarreal. El Clasico đành khép lại với anh trước giờ bóng lăn.
Thông tin trận đấu
- Barca thắng 2 trận sân nhà gần nhất trước Real Madrid tại La Liga. Trong thế kỷ 21, đội bóng chỉ một lần thắng 3 trận sân nhà liên tiếp trước “Los Blancos” ở giải đấu này, giai đoạn 2008-2010, dưới thời Pep Guardiola.
- Real Madrid thắng 3 và thua 3 trong sáu chuyến làm khách gần nhất trước Barca tại La Liga. Số chiến thắng này bằng thành tích của họ trong 16 lần làm khách trước đó trước đội bóng xứ Catalunya tại giải đấu (3 thắng, 6 hòa, 7 thua).
- Barca là đội thứ hai toàn thắng 9 vòng đầu một mùa La Liga, sau Real Madrid mùa 1968/69. Trong lịch sử giải đấu, chưa đội nào thắng cả 10 trận đầu mùa.
- Real Madrid có 21 điểm, kém đội đầu bảng Barca 6 điểm. Đây là khoảng cách lớn nhất giữa “Los Blancos” với ngôi đầu ở cùng thời điểm mùa giải kể từ mùa 2012/13 - mùa cuối cùng nhiệm kỳ đầu của Mourinho, khi họ kém Barca 8 điểm và kết thúc mùa ở vị trí á quân.
- Barca ghi 39 bàn tại La Liga 2026/27. Trong lịch sử giải đấu, chỉ Sevilla mùa 1940/41 ghi nhiều bàn hơn sau 9 trận đầu mùa, với 42 bàn.
- Kylian Mbappe mang về 8 quả phạt đền và ghi 17 bàn từ chấm 11m trong 74 trận La Liga cùng Real Madrid. Kể từ khi anh gia nhập Real mùa 2024/25, chỉ Ante Budimir có nhiều lần mang về phạt đền (11) và ghi bàn từ chấm 11m (18) hơn anh tại giải đấu.
- Tiền đạo Lamine Yamal của Barca ghi 8 bàn sau 9 trận tại La Liga 2026/27. Đây là kỷ lục trong thế kỷ 21 đối với một cầu thủ dưới 20 tuổi sau 9 lần ra sân đầu tiên trong một mùa giải.
- Mbappe của Real Madrid ghi 12 bàn qua 10 trận gặp Barca trên mọi đấu trường. Trong thế kỷ 20, chỉ Cristiano Ronaldo (20 bàn) và Karim Benzema (16 bàn) ghi nhiều bàn hơn anh trong các trận El Clasico.
- Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, Barca thắng 6 và thua 1 trong 7 trận gặp Real Madrid trên mọi đấu trường. Trước khi nhà cầm quân người Đức đến, Barca chỉ thắng 4 trong 15 trận El Clasico gần nhất, còn lại hòa 1 và thua 10.
- Jose Mourinho bất bại trong 5 trận gần nhất gặp Barca trên mọi đấu trường khi dẫn dắt Real Madrid, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Trong lịch sử “Los Blancos”, chỉ hai HLV từng bất bại ít nhất 6 trận El Clasico liên tiếp: Miguel Munoz giai đoạn 1962-1965 (7 thắng) và Vicente del Bosque giai đoạn 2001-2003 (2 thắng, 5 hòa).