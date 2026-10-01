Thibaut Courtois không thi đấu ở El Clasico. Đó là kết cục của 5 giờ đầy biến động với CLB, người hâm mộ và chính Courtois. Anh thức dậy trong tình trạng thực sự tồi tệ. Khi có dấu hiệu cải thiện, khả năng chờ đến phút chót được tính đến, nhưng cuối cùng, thủ môn người Bỉ chính thức bị loại.

Lunin sẽ bắt chính tại Camp Nou. Mestre là thủ môn dự bị, còn lựa chọn thứ ba là Voloshyn, người thường xuyên thi đấu cho Real Madrid C.

Đây là một đợt cúm nặng, khiến Courtois hoàn toàn không đủ sức ra sân. Đó là thông tin được truyền đi từ phía CLB. Hôm trước, anh vẫn tập luyện có vẻ bình thường, nhưng bắt đầu thấy không khỏe vào buổi chiều. Đến tối, tình trạng của anh đã khiến mọi người bi quan về khả năng thi đấu.

Tuy nhiên, phải đến sáng 25/10, ngay trước 11h (giờ địa phương), quyết định mới được đưa ra: Courtois không cùng đội lên đường. Tình trạng mệt mỏi ảnh hưởng quá lớn, đến mức đội bóng xác định anh không thể thi đấu trong điều kiện ấy. Nhưng câu chuyện vẫn chưa khép lại.

Những diễn biến lên xuống bắt đầu từ đó. Thông tin khiến Madridista xôn xao trong bầu không khí bi quan. Đây là đòn giáng mạnh về tinh thần khi đội bóng mất đi một nhân tố quan trọng.

Một giờ sau, tại Valdebebas, thông điệp “khoan đã” được phát đi. Dù thừa nhận đây là kịch bản rất khó xảy ra, phía CLB cho biết Courtois chưa hoàn toàn hết cơ hội thi đấu. Họ sẽ chờ đến giới hạn cuối cùng. Nếu hồi phục rõ rệt, anh sẽ đáp chuyến bay lúc 16h để đến Barcelona và ra sân.

Thời gian cứ thế trôi đi, từng phút một, trong sự chờ đợi căng thẳng. Cuối cùng, Courtois có cải thiện đôi chút, nhưng còn xa mới đủ để thi đấu. Anh không thể ra sân, và câu chuyện chính thức khép lại.

Đây sẽ là trận đầu tiên Courtois vắng mặt trong mùa giải. Trước đó, anh chơi trọn 1.080 phút qua 12 trận, giữ sạch lưới 2 lần trước Malaga và Villarreal. El Clasico đành khép lại với anh trước giờ bóng lăn.