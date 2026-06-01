Ghi bàn:
Ai Cập: Ashour (20')
Đội hình xuất phát Bỉ vs Ai Cập
Bỉ: Courtois, Meunier, Castagne, Ngoy, Mechele, Onana, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, De Ketelaere
Ai Cập: Shoubir, Hany, Ibrahim, Ashour, Fatouh, Lashino, Fathy, Zico, Attia, Salah, Marmoush
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39'
Bỉ gia tăng sức ép khi thời gian trôi dần về những phút cuối của hiệp một, đại diện châu Âu gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự tập trung đông quân số.
27'
Sau bàn thua bất ngờ, "Quỷ đỏ" châu Âu vùng lên, gây sức ép để sớm tìm được bàn gỡ. Những pha đột phá của Doku từ cánh trái - sở trường chưa mang đến sự đột biết.
20'
Ashour mở tỷ số cho Ai Cập
Sau pha lên bóng bên cánh phải, bóng được luân chuyển cho Ashour để cầu thủ này xử lý một nhịp trước khi dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Courtois không thể cản phá.
14'
Bỉ đang kiểm soát bóng nhiều hơn đại diện châu Phi chới kín kẽ sau quãng đầu trân sôi động.
7'
Sau pha phối hợp ăn ý, De Bruyne tung cú sút chìm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Ai Cập trong gang tấc.
3'
Không cần thời gian thăm dò, cả Bỉ và Ai Cập đều nhập cuộc chủ động và không giấu giếm ý đồ chơi tấn công.
02h01
Trọng tài chính Ramon Abatti Abel thổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
01h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
01h30
Cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân khởi động trước trận đấu.
01h15
Bỉ bước vào trận ra quân bảng G World Cup 2026 gặp Ai Cập với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế sớm trong cuộc đua đi tiếp. Đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và những ngôi sao từng chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn.
Dù thế hệ vàng không còn ở thời kỳ rực rỡ nhất, Bỉ vẫn sở hữu các nhân tố có thể định đoạt trận đấu như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois hay Jeremy Doku. Khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội sẽ là chìa khóa để “Quỷ đỏ” áp đặt thế trận.
Tuy nhiên, Ai Cập không phải đối thủ dễ chịu. Đại diện châu Phi có Mohamed Salah, ngôi sao đủ sức tạo khác biệt chỉ trong một khoảnh khắc. Bên cạnh đó, Omar Marmoush cũng mang đến thêm tốc độ và sự đột biến cho hàng công.
Nếu Bỉ chơi đúng sức, họ có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Nhưng trước một Ai Cập giàu quyết tâm, trận đấu hứa hẹn không hề dễ dàng.