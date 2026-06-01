Bỉ bước vào trận ra quân bảng G World Cup 2026 gặp Ai Cập với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế sớm trong cuộc đua đi tiếp. Đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và những ngôi sao từng chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn.

Bỉ vs Ai Cập

Dù thế hệ vàng không còn ở thời kỳ rực rỡ nhất, Bỉ vẫn sở hữu các nhân tố có thể định đoạt trận đấu như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois hay Jeremy Doku. Khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội sẽ là chìa khóa để “Quỷ đỏ” áp đặt thế trận.

Tuy nhiên, Ai Cập không phải đối thủ dễ chịu. Đại diện châu Phi có Mohamed Salah, ngôi sao đủ sức tạo khác biệt chỉ trong một khoảnh khắc. Bên cạnh đó, Omar Marmoush cũng mang đến thêm tốc độ và sự đột biến cho hàng công.

Nếu Bỉ chơi đúng sức, họ có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Nhưng trước một Ai Cập giàu quyết tâm, trận đấu hứa hẹn không hề dễ dàng.