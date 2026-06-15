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Trận Bỉ gặp Ai Cập ở bảng G World Cup 2026 được xem là màn so tài đáng chú ý giữa đại diện châu Âu giàu kinh nghiệm và đội bóng châu Phi đầy khát vọng. Với lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, Bỉ hướng tới chiến thắng để khởi đầu thuận lợi.

Bỉ vs Ai Cập

Đội tuyển Bỉ đang trong giai đoạn chuyển giao, nhưng vẫn còn nhiều ngôi sao lớn trong đội hình. De Bruyne là điểm tựa ở tuyến giữa, Lukaku mang đến sức mạnh trong vòng cấm, trong khi Doku có thể tạo đột biến bằng tốc độ và kỹ thuật. Nếu vận hành tốt, Bỉ đủ khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Ở chiều ngược lại, Ai Cập đặt nhiều kỳ vọng vào Mohamed Salah. Kinh nghiệm, tốc độ và khả năng dứt điểm của tiền đạo này giúp đội bóng Bắc Phi luôn tiềm ẩn nguy hiểm trong các pha phản công. Họ có thể không cầm bóng nhiều, nhưng sẽ chờ thời cơ để trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Bỉ là đội có cửa thắng cao hơn, nhưng Ai Cập đủ khả năng khiến trận đấu trở nên căng thẳng đến những phút cuối.

Đội hình dự kiến

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Ai Cập (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Lashin, Fathy; Salah, Trezeguet, Zizo; Marmoush.