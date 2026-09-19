Thông tin lực lượng

Brighton: Zadok Yohanna, Mats Wieffer, Jack Hinshelwood, Kaoru Mitoma, Yankuba Minteh và Stefanos Tzimas vắng mặt vì chấn thương. Rutter có thể trở lại.

Arsenal: William Saliba và Cristhian Mosquera chấn thương. Khả năng ra sân của Ben White còn bỏ ngỏ.