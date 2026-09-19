Đội hình dự kiến

Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas.

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.

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Lịch thi đấu
Vòng 5
19/09/2026 18:30:00 Tottenham - Aston Villa
19/09/2026 21:00:00 Brighton - Arsenal
19/09/2026 21:00:00 Everton - Ipswich
19/09/2026 21:00:00 Newcastle - Hull City
19/09/2026 23:30:00 Nottingham Forest - Coventry
20/09/2026 20:00:00 Bournemouth - Liverpool
20/09/2026 20:00:00 Leeds - Crystal Palace
20/09/2026 20:00:00 Manchester City - Sunderland
20/09/2026 22:30:00 Fulham - Manchester United
19/09/2026 | 04:38

19h

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Dàn sao Arsenal trên sân tập - Ảnh: AFC
Thu gọn
19/09/2026 | 04:38

18h

Thông tin lực lượng

Brighton: Zadok Yohanna, Mats Wieffer, Jack Hinshelwood, Kaoru Mitoma, Yankuba Minteh và Stefanos Tzimas vắng mặt vì chấn thương. Rutter có thể trở lại.

Arsenal: William Saliba và Cristhian Mosquera chấn thương. Khả năng ra sân của Ben White còn bỏ ngỏ.

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Arsenal muốn lấy 3 điểm sân khách - Ảnh: SunSport
Thu gọn