Đội hình dự kiến
Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas.
Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 5
|19/09/2026 18:30:00
|Tottenham - Aston Villa
|19/09/2026 21:00:00
|Brighton - Arsenal
|19/09/2026 21:00:00
|Everton - Ipswich
|19/09/2026 21:00:00
|Newcastle - Hull City
|19/09/2026 23:30:00
|Nottingham Forest - Coventry
|20/09/2026 20:00:00
|Bournemouth - Liverpool
|20/09/2026 20:00:00
|Leeds - Crystal Palace
|20/09/2026 20:00:00
|Manchester City - Sunderland
|20/09/2026 22:30:00
|Fulham - Manchester United
19/09/2026 | 04:38
19h
Thu gọn
19/09/2026 | 04:38
18h
Thông tin lực lượng
Brighton: Zadok Yohanna, Mats Wieffer, Jack Hinshelwood, Kaoru Mitoma, Yankuba Minteh và Stefanos Tzimas vắng mặt vì chấn thương. Rutter có thể trở lại.
Arsenal: William Saliba và Cristhian Mosquera chấn thương. Khả năng ra sân của Ben White còn bỏ ngỏ.
Thu gọn