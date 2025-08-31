Đội hình dự kiến
Brighton: Verbruggen, Wieffer, van Hecke, Dunk, De Cuyper, Baleba, Ayari, Minteh, O’Riley, Mitoma, Welbeck.
Man City: Trafford, Lewis, Stones, Dias, Ake, Nico, Reijnders, Bobb, Cherki, Marmoush, Haaland.
|Lịch thi đấu
|Vòng 3
|31/08/2025 20:00:00
|Nottingham Forest - West Ham
|31/08/2025 20:00:00
|Brighton - Manchester City
|31/08/2025 22:30:00
|Liverpool - Arsenal
|01/09/2025 01:00:00
|Aston Villa - Crystal Palace
Thông tin lực lượng
Brighton: Enciso, March, Webster chấn thương.
Man City: Manuel Akanji, Gundogan, Kovacic, Phillips chấn thương. Ait Nouri, Gvardiol, Savinho chưa chắc ra sân.
