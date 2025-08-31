Đội hình dự kiến

Brighton: Verbruggen, Wieffer, van Hecke, Dunk, De Cuyper, Baleba, Ayari, Minteh, O’Riley, Mitoma, Welbeck.

Man City: Trafford, Lewis, Stones, Dias, Ake, Nico, Reijnders, Bobb, Cherki, Marmoush, Haaland.

Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 3
31/08/2025 20:00:00 Nottingham Forest - West Ham
31/08/2025 20:00:00 Brighton - Manchester City
31/08/2025 22:30:00 Liverpool - Arsenal
01/09/2025 01:00:00 Aston Villa - Crystal Palace
31/08/2025 | 11:25

18h

Cầu thủ Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
31/08/2025 | 11:24

17h

Thông tin lực lượng

Brighton: Enciso, March, Webster chấn thương.

Man City: Manuel Akanji, Gundogan, Kovacic, Phillips chấn thương. Ait Nouri, Gvardiol, Savinho chưa chắc ra sân.

Man City sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Sky Sports
