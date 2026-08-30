CAHN và CA TPHCM sẽ tạo nên trận cầu đáng chờ đợi trong cuộc tranh tài Siêu cúp Quốc gia. Đây là màn so tài giữa hai đội bóng cùng ngành công an, hứa hẹn mang đến cuộc đấu hấp dẫn ngay trước thềm mùa giải mới.

CAHN bước vào trận đấu với lợi thế về lực lượng cùng dàn cầu thủ chất lượng, trong đó có nhiều tuyển thủ quốc gia. Đội bóng của HLV Polking được đánh giá cao nhờ lối chơi tấn công hiện đại và khả năng tạo đột biến từ những ngôi sao trên hàng công.

Trong khi đó, CA TPHCM cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với mục tiêu tạo bất ngờ. Đội bóng này sở hữu tinh thần thi đấu cao cùng quyết tâm giành danh hiệu ngay trong lần đầu tham dự trận Siêu cúp.

Cuộc đối đầu giữa CAHN và CA TPHCM không chỉ là trận tranh danh hiệu mở màn mùa giải mà còn là màn kiểm chứng sức mạnh của hai ứng viên đáng chú ý tại bóng đá Việt Nam.

Đội hình xuất phát CAHN vs CA TP HCM

CAHN: Nguyễn Filip, Việt Anh, Andres, Adou Minh, Thành Long, Pedant Quang Vinh, Văn Đô, Stefan Mauk, Kevin Phạm Ba, Leo Artur, Alan

CATP HCM: Lê Giang, Phi Hoàng, Dirk Abels, Gia Bảo, Leen Minh Quang, Quốc Cường, Aldair, Hoàng Phúc, Olaha Mạnh Đức, Williams Minh Hoàng, Tiến Linh.

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