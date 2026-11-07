Trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs Bắc Ninh: Lê Phát đá chính cùng Hoàng Đức Trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs Bắc Ninh, thuộc khuôn khổ vòng 7 giải vô địch quốc gia LPBank V-League 2026/27, sân Ninh Bình Arena, 18h hôm nay (7/11).

CAHN tiếp đón CA TPHCM với mục tiêu chấm dứt chuỗi ba trận không thắng. Thầy trò HLV Mano Polking hiện đứng thứ ba với 11 điểm, sau những kết quả thất vọng trước SLNA, Thanh Hóa và Hà Nội FC. Dù vậy, nhà đương kim vô địch vẫn được đánh giá cao nhờ lực lượng chất lượng.

Trong khi đó, CA TPHCM đứng thứ sáu với 10 điểm, vừa bất ngờ thua Đà Nẵng 0-1. Đội bóng của HLV Arthur Diles còn chịu áp lực sau thất bại 0-5 trước CAHN ở trận Siêu cúp Quốc gia.

Với lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội, Quang Hải, Đình Bắc và các đồng đội được kỳ vọng giành trọn ba điểm.

Đội hình dự kiến CAHN vs CA TPHCM

CAHN: Nguyễn Filip, Ngọc Tín, Mauk, Đình Bắc, Thành Long, Văn Toản, Xuân Thịnh, Thành Bình, Quang Hải, Văn Phương, Việt Anh.

CA TPHCM: Lê Giang, Quang Hùng, Quang Kiệt, Gia Bảo, Minh Trọng, Quốc Cường, Quốc Gia, Caputa Ferreira, Williams Minh Hoàng, Jason Cumming, Olaha Mạnh Đức.

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