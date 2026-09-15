Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Kuwait: Ra quân chiến thắng Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Kuwait, thuộc khuôn khổ lượt trận ra quân môn bóng đá nam Asiad 20 tại Nhật Bản, lúc 17h hôm nay (15/9).

Chiều 15/9, CLB CAHN bắt đầu cuộc phiêu lưu tại sân chơi Cúp C1 châu Á. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có một đại diện tham dự giải đấu cao nhất của châu lục cấp CLB.

Mục tiêu của nhà ĐKVĐ V-League chính là vượt qua vòng bảng và tiến sâu tại Cúp C1 châu Á 2026/27. Muốn làm được điều này, CAHN phải chắt chiu điểm số, có được kết quả tốt nhất, ngay cả trước các đối thủ mạnh như Gamba Osaka ở trận ra quân.

Đội hình xuất phát Gamba Osaka vs CAHN:

Gamba Osaka: Ichimori, Kishimoto, Nakatani, Sasaki, Nakano, Abe Shuto, Suzuki, Adam, Jebali, Hummet, Meshino

CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Văn Hậu, Stefan Mauk, Thành Long, Quang Hải, Pedant Quang Vinh, Brayan Perea, Kevin Phạm Ba, Đình Bắc

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