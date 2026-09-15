Chiều 15/9, CLB CAHN bắt đầu cuộc phiêu lưu tại sân chơi Cúp C1 châu Á. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có một đại diện tham dự giải đấu cao nhất của châu lục cấp CLB.
Mục tiêu của nhà ĐKVĐ V-League chính là vượt qua vòng bảng và tiến sâu tại Cúp C1 châu Á 2026/27. Muốn làm được điều này, CAHN phải chắt chiu điểm số, có được kết quả tốt nhất, ngay cả trước các đối thủ mạnh như Gamba Osaka ở trận ra quân.
Đội hình xuất phát Gamba Osaka vs CAHN:
Gamba Osaka: Ichimori, Kishimoto, Nakatani, Sasaki, Nakano, Abe Shuto, Suzuki, Adam, Jebali, Hummet, Meshino
CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Văn Hậu, Stefan Mauk, Thành Long, Quang Hải, Pedant Quang Vinh, Brayan Perea, Kevin Phạm Ba, Đình Bắc
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16h15
"Đây là cơ hội để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế, khi lần đầu tiên có một đội bóng dự Cúp C1, đấu trường lớn nhất cấp câu lạc bộ của bóng đá châu Á. Tôi hy vọng toàn thể CLB có một trải nghiệm tuyệt vời", HLV Polking phát biểu trước trận đấu.
16h00
Các cầu thủ CAHN tới sân, đang khởi động chuẩn bị cho trận đấu.