Cuộc đối đầu giữa CAHN và HAGL ở vòng 14 LPBank V.League 1-2025/2026 được xem là bài test thực sự cho tham vọng của cả hai. Trong khi CAHN đang băng băng trên đỉnh bảng với 32 điểm sau 13 trận, hơn đội bám đuổi 5 điểm và còn đá ít hơn 1 trận, thì HAGL vẫn phải chắt chiu từng điểm số để tránh xa nhóm nguy hiểm.

Dưới thời HLV Mano Polking, CAHN vận hành lối chơi kiểm soát hiện đại, chuyển trạng thái nhanh và sở hữu hàng công bùng nổ. Alan Sebastiao dẫn đầu danh sách ghi bàn với 13 pha lập công, trong khi sự trở lại của Văn Hậu và Leo Artur giúp đội hình thêm chiều sâu.

Ở chiều ngược lại, HAGL trẻ trung và giàu năng lượng đang hưng phấn sau hai chiến thắng liên tiếp, đặc biệt là thắng lợi trước Ninh Bình. Tuy nhiên, làm khách tại Hàng Đẫy – nơi CAHN toàn thắng 6 trận gần nhất – là thử thách khổng lồ. Nếu không đứng vững trước sức ép đầu trận, đội bóng phố Núi khó tránh khỏi một đêm vất vả.





