Chiến thắng 6-1 trước Tampines Rovers ở giải CLB Đông Nam Á 2025/26 không đủ để khẳng định đẳng cấp thực sự của CAHN. Đó chỉ là lời chia tay mang tính an ủi trong bối cảnh thầy trò HLV vẫn phải sớm dừng bước từ vòng bảng – một kết cục khó chấp nhận với đội bóng giàu tham vọng.

Cần nhấn mạnh rằng đại diện Singapore không tung ra đội hình mạnh nhất, khi nhiều trụ cột được cho nghỉ. Vì thế, cách biệt 5 bàn phần nào phản ánh tính chất thử nghiệm hơn là chênh lệch chuyên môn.

Thực tế, Tampines Rovers là tập thể đáng gờm tại AFC Champions League Two 2025/26. Họ bất bại 6 trận vòng bảng, thắng 5 và hòa 1, trong đó có kết quả ấn tượng trước Pohang Steelers.

Sở hữu dàn ngoại binh chất lượng như Dylan Fox, Yamashita hay Buhagiar, đội bóng Singapore cho thấy sự cân bằng cả công lẫn thủ. Với CAHN, chiến thắng đậm vừa qua chỉ nên xem là lời nhắc nhở: muốn tiến xa ở sân chơi châu lục, họ cần sự tập trung và bản lĩnh lớn hơn nhiều.