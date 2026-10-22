Trong trận tiếp đón Thanh Hóa, ngoài lợi thế sân nhà, lực lượng của CAHN cũng được đánh giá cao hơn nhiều so với đội khách. Tuy nhiên, Đình Bắc và các đồng đội không thể chủ quan khi họ vẫn đang đối mặt với bài toán về thể lực do thi đấu dày hơn so với các đối thủ tại V-League.

Ở hai trận gần nhất, CAHN đều nhận thất bại, trong đó có trận thua 1-2 trước Hà Nội FC ở vòng 4 V-League. Gặp đối thủ được đánh giá là "vừa miếng" Thanh Hóa, đây là cơ hội để thầy trò HLV Mano Polking tìm lại niềm vui chiến thắng, đồng thời lấy lại ngôi đầu BXH hiện đang thuộc về Ninh Bình (hơn 1 điểm).

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa đang có 6 điểm sau 4 vòng đấu. Đội bóng xứ Thanh vừa nhận thất bại 0-2 trước Thép Xanh Nam Định ở vòng 4, vì thế đang rất cần một kết quả tốt để cải thiện vị trí trên BXH.

Đội hình xuất phát:

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Toản, Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Văn Đô, Putros Jirjis, Mauk Stefan, Thành Long, Quang Hải, Leo Artur, Alan

Thanh Hóa: Thanh Diệp, Thanh Nam, Văn Lợi, Tuấn Cảnh, Đức Mạnh, Abdurakhmanov, Văn Tùng, Thong Khamsavath, Di Mateo, Saliou Guindo, Matheus

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