CAHN tiếp đón Vissel Kobe lúc 19h15 ngày 24/11 tại lượt trận thứ năm AFC Champions League Elite 2026/27, với mục tiêu giành điểm trước đại diện hàng đầu Nhật Bản.

Sau bốn lượt trận, thầy trò HLV Mano Polking có 4 điểm, gồm chiến thắng trước Shanghai Port và trận hòa Kyoto Sanga. Tuy nhiên, hàng thủ thiếu chắc chắn cùng khả năng tận dụng cơ hội chưa tốt khiến CAHN đánh rơi những điểm số đáng tiếc.

Trong khi đó, Vissel Kobe đang dẫn đầu khu vực phía Đông với thành tích toàn thắng bốn trận, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần.

Dù có lợi thế sân nhà, CAHN cần tập trung phòng ngự, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt những pha phản công.