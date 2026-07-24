Giải ASEAN Cup 2026 mở màn với sự chú ý của người hâm mộ khu vực dành cho Campuchia, đội tuyển có những tài năng nội kết hợp một số gương mặt nhập tịch.

Với yếu tố sân nhà, Campuchia đang chờ đợi bất ngờ trước đối thủ Singapore.

Đội hình dự kiến:

Campuchia: Reth Lyheng; Taing Bunchhai, Coulibaly, Phat Sokha, Chea Sokmeng, Bento, Ogawa, Nu Chenmakara, Mizraev, Sieng Chanthea, Bong Samuel.

Singapore: Izwan Mahbud; Lionel Tan, Hariss Harun, Irfan Fandi, Ryhan Stewart, Kyoga Nakamura, Nathan Mao, Song Ui Young, Harhys Stewart, Shawal Anuar, Ilhan Fandi.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Campuchia vs Singapore: