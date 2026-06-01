Trận Canada gặp Bosnia-Herzegovina lúc 2h ngày 13/6 được xem là màn kiểm chứng quan trọng với tham vọng của một trong ba nước chủ nhà World Cup 2026. Canada có lợi thế sân nhà Toronto và đặt mục tiêu giành 3 điểm để tạo đà thuận lợi ở bảng B.

Canada vs Bosnia

So với World Cup 2022, nơi Canada thua cả 3 trận và sớm rời giải, đội bóng Bắc Mỹ hiện cho thấy diện mạo tích cực hơn. Họ bước vào giải với phong độ cao, bất bại 8 trận gần nhất và thắng tới 6 trận. Đây là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng Canada có thể cạnh tranh vé đi tiếp.

Tuy nhiên, HLV của Canada vẫn đối mặt bài toán lực lượng. Trụ cột Alphonso Davies vắng mặt là tổn thất rất lớn, trong khi Marcelo Flores và Moise Bombito còn bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Dù vậy, sự trở lại của thủ môn Maxime Crepeau cùng tín hiệu tích cực từ Jonathan David giúp Canada thêm tự tin.

Bosnia-Herzegovina cũng không phải đối thủ dễ chịu. Đại diện châu Âu giành vé dự World Cup sau chiến dịch ấn tượng và có lối chơi giàu thể lực, thực dụng. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, Canada vẫn sáng cửa thắng 2-1.

Đội hình dự kiến Canada vs Bosnia

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; David, Larin.

Bosnia (4-3-3): Vasilj; Burnic, Kolasinac, Muharemovic, Memia; Celik, Basic, Bajraktarevic; Mahmic, Dzeko, Bazdar.

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