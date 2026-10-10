Đội hình dự kiến
Chelsea: Emiliano Martínez; Levi Colwill, Lacroix, Wesley Fofana; Pep Chavarría, Caicedo, Reece James, Pedro Neto; Morgan Rogers, Cole Palmer; Welbeck.
Bournemouth: Petrović; Adam Smith, James Hill, António Silva, Adrien Truffert; Rayan, Tyler Adams, Christie, Brooks, Tavernier; Evanilson
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|Lịch thi đấu
|Vòng 6
|10/10/2026 18:30:00
|Arsenal - Leeds
|10/10/2026 21:00:00
|Aston Villa - Brentford
|10/10/2026 21:00:00
|Chelsea - Bournemouth
|10/10/2026 21:00:00
|Ipswich - Fulham
|10/10/2026 21:00:00
|Sunderland - Brighton
|10/10/2026 23:30:00
|Manchester United - Tottenham
|11/10/2026 20:00:00
|Crystal Palace - Nottingham Forest
|11/10/2026 20:00:00
|Hull City - Everton
|11/10/2026 22:30:00
|Liverpool - Manchester City
|13/10/2026 02:00:00
|Coventry - Newcastle
19h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Jamie Gittens và João Pedro chấn thương.
Bournemouth: Alex Scott, Eli Junior Kroupi, Julián Araujo, Justin Kluivert vắng mặt vì chấn thương.