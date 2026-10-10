Đội hình dự kiến

Chelsea: Emiliano Martínez; Levi Colwill, Lacroix, Wesley Fofana; Pep Chavarría, Caicedo, Reece James, Pedro Neto; Morgan Rogers, Cole Palmer; Welbeck.

Bournemouth: Petrović; Adam Smith, James Hill, António Silva, Adrien Truffert; Rayan, Tyler Adams, Christie, Brooks, Tavernier; Evanilson

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 6
10/10/2026 18:30:00 Arsenal - Leeds
10/10/2026 21:00:00 Aston Villa - Brentford
10/10/2026 21:00:00 Chelsea - Bournemouth
10/10/2026 21:00:00 Ipswich - Fulham
10/10/2026 21:00:00 Sunderland - Brighton
10/10/2026 23:30:00 Manchester United - Tottenham
11/10/2026 20:00:00 Crystal Palace - Nottingham Forest
11/10/2026 20:00:00 Hull City - Everton
11/10/2026 22:30:00 Liverpool - Manchester City
13/10/2026 02:00:00 Coventry - Newcastle
10/10/2026 | 02:31

19h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Jamie Gittens và João Pedro chấn thương.

Bournemouth: Alex Scott, Eli Junior Kroupi, Julián Araujo, Justin Kluivert vắng mặt vì chấn thương.

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Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: DAZN
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