Đội hình ra sân

Chelsea: Martinez; Lacroix, Fofana, Colwill, Hato; Gusto, Lavia, Hato, Palmer, Rogers; Joao Pedro.

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Vuskovic, Boscagli, Kadioglu, Gross, Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas.

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Lịch thi đấu
Vòng 2
30/08/2026 20:00:00 Chelsea - Brighton
30/08/2026 20:00:00 Leeds - Brentford
30/08/2026 20:00:00 Sunderland - Fulham
30/08/2026 22:30:00 Manchester United - Ipswich
01/09/2026 02:00:00 Aston Villa - Arsenal
30/08/2026 | 18:58

19h

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Đội hình ra sân Chelsea vs Brighton
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30/08/2026 | 14:19

18h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Jordan Henderson, Sarr không ra sân.

Brighton: Evan Ferguson, Yankuba Minteh, Mitoma và Stefanos Tzimas vắng mặt.

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Chelsea được đánh giá cao trên sân nhà - Ảnh: CFC
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