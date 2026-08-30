Đội hình ra sân
Chelsea: Martinez; Lacroix, Fofana, Colwill, Hato; Gusto, Lavia, Hato, Palmer, Rogers; Joao Pedro.
Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Vuskovic, Boscagli, Kadioglu, Gross, Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 2
|30/08/2026 20:00:00
|Chelsea - Brighton
|30/08/2026 20:00:00
|Leeds - Brentford
|30/08/2026 20:00:00
|Sunderland - Fulham
|30/08/2026 22:30:00
|Manchester United - Ipswich
|01/09/2026 02:00:00
|Aston Villa - Arsenal
30/08/2026 | 18:58
19h
Thu gọn
30/08/2026 | 14:19
18h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Jordan Henderson, Sarr không ra sân.
Brighton: Evan Ferguson, Yankuba Minteh, Mitoma và Stefanos Tzimas vắng mặt.
Thu gọn