Đội hình ra sân

Chelsea: Martinez; Fofana, Colwill, Gusto; Neto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro.

Hull City: Tzolakis; Ajayi, Egan, Mendy; Coyle, Slater, Crooks, Giles; Belloumi, Stroud; McBurnie.

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Lịch thi đấu
Vòng 4
12/09/2026 21:00:00 Aston Villa - Nottingham Forest
12/09/2026 21:00:00 Bournemouth - Brentford
12/09/2026 21:00:00 Chelsea - Hull City
12/09/2026 21:00:00 Crystal Palace - Ipswich
12/09/2026 21:00:00 Liverpool - Fulham
12/09/2026 23:30:00 Tottenham - Everton
13/09/2026 02:00:00 Sunderland - Arsenal
13/09/2026 20:00:00 Coventry - Brighton
13/09/2026 22:30:00 Manchester United - Manchester City
15/09/2026 02:00:00 Leeds - Newcastle
12/09/2026 | 20:35

20h

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Đội hình ra sân Chelsea vs Hull City
Thu gọn
12/09/2026 | 05:33

19h

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Dàn sao Chelsea tập luyện trước trận - Ảnh: CFC
Thu gọn
12/09/2026 | 05:31

18h

Thông tin lực lượng

Chelsea: Jordan Henderson, Emmanuel Emegha, Moises Caicedo và Marco Palestra chấn thương.

Hull City: Ilyas Ansah, Jack Butland, Elliot Matazo, Darko Gyabi, Charlie Hughes, Hidemasa Morita, Iroegbunam và Paddy McNair chấn thương.

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Chelsea được đánh giá cao hơn đội khách - Ảnh: FB

Thu gọn