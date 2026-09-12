Đội hình ra sân
Chelsea: Martinez; Fofana, Colwill, Gusto; Neto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro.
Hull City: Tzolakis; Ajayi, Egan, Mendy; Coyle, Slater, Crooks, Giles; Belloumi, Stroud; McBurnie.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 4
|12/09/2026 21:00:00
|Aston Villa - Nottingham Forest
|12/09/2026 21:00:00
|Bournemouth - Brentford
|12/09/2026 21:00:00
|Chelsea - Hull City
|12/09/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Ipswich
|12/09/2026 21:00:00
|Liverpool - Fulham
|12/09/2026 23:30:00
|Tottenham - Everton
|13/09/2026 02:00:00
|Sunderland - Arsenal
|13/09/2026 20:00:00
|Coventry - Brighton
|13/09/2026 22:30:00
|Manchester United - Manchester City
|15/09/2026 02:00:00
|Leeds - Newcastle
12/09/2026 | 20:35
20h
Thu gọn
12/09/2026 | 05:33
19h
Thu gọn
12/09/2026 | 05:31
18h
Thông tin lực lượng
Chelsea: Jordan Henderson, Emmanuel Emegha, Moises Caicedo và Marco Palestra chấn thương.
Hull City: Ilyas Ansah, Jack Butland, Elliot Matazo, Darko Gyabi, Charlie Hughes, Hidemasa Morita, Iroegbunam và Paddy McNair chấn thương.
Thu gọn